«Актион-МЦФЭР» обратилась к Правительству с просьбой предоставить бизнесу время для уточнения кодов ОКВЭД

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» создала петицию к Правительству России с просьбой оказать поддержку бизнесу, ведущему деятельность в пострадавших отраслях, но не попавшему в перечень и оставшемуся без господдержки, из-за технических особенностей регистрации кодов ОКВЭД.

Требование петиции — правительство может предоставить бизнесу время для уточнения основного кода ОКВЭД, чтобы он соответствовал тому виду деятельности, который фактически ведет компания. Цель петиции — распространить меры господдержки на те компании, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях, но не могут получить помощь из-за формального несоответствия кодов ОКВЭД.

Петиция адресована главе Правительства России Михаилу Мишустину. По состоянию на 4 июня ее подписали более 50 тысяч человек.

В мае правительство утвердило льготы для пострадавших отраслей — в программу попали 237 тысяч компаний из 38 отраслей. Перечень пострадавших отраслей представлен как список кодов ОКВЭД. Однако ранее многие компании относились к присвоению кода ОКВЭД формально — налоговые органы за кодами пристально не следили и за несоответствие им не наказывали. Так появились юрлица и ИП, у которых фактически основная деятельность является пострадавшей, но в ЕГРЮЛ код этой деятельности указан в качестве дополнительного.

В настоящий момент сотни тысяч компаний, работающих в пострадавших отраслях, не смогут претендовать на помощь от государства. Такая ситуация сложилась из-за нескольких причин, в частности: у ряда компаний перепутаны коды основной и дополнительной деятельности — фактически основная деятельность является пострадавшей, но в ЕГРЮЛ код этой деятельности указан в качестве дополнительного; у ряда компаний схожие коды ОКВЭД — они не попадают в перечень пострадавших отраслей, хотя фактически компании ведут аналогичную деятельность;

у ряда компаний трехзначные коды ОКВЭД — в 2016 налоговые органы присвоили их многим компаниям автоматически после перекодировки ОКВЭД на ОКВЭД2. Компании и ИП с общим 3-значным кодом не могут претендовать на меры поддержки.

По подсчетам «Актион-МЦФЭР», только из-за технических формальностей с обобщенными трехзначными кодами ОКВЭД на помощь не смогут претендовать более 178 000 компаний.

По оценке «Актион-МЦФЭР», наибольшее количество компаний, ведущих деятельность в пострадавших отраслях, но не имеющих возможность получить госпомощь из-за несоответствия кодов ОКВЭД, в областях: розничная торговля (115 910 компаний, код 47.8), торговля автозапчастями (26 185, 45.3), торговля автомобилями и другими транспортными средствами (17 557, 45.1 / 45.11 / 45.19), вспомогательная деятельность, связанная с транспортом (8 919, 52.2 / 52.21 / 52.21.2 / 52.23) и пр.

К примеру, на помощь не смогут претендовать компании из сферы розничной торговли, у которых в качестве основного указан код ОКВЭД 47.8 («Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках») — это около 116 тысяч компаний. Однако в перечень пострадавших отраслей попали компании с основным кодом 47.82 («Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью») и 47.89 («Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами») — всего около 24 тысяч компаний.

Или стоматологические клиники — они используют три основных кода ОКВЭД: 86.23 («Стоматологическая практика»), 86.21 («Общая врачебная практика»), 86.22 («Специальная врачебная практика»). Однако в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей попал только код 86.23.

«В связи с этим просим рассмотреть возможность распространить меры господдержки на те организации и ИП, которые в разумный срок, например, до 1 июля 2020 года, под контролем налоговых органов уточнят свой основной код ОКВЭД, чтобы он соответствовал тому виду деятельности, который фактически ведет компания», — говорится в петиции, подписанной генеральным директором «Актион-МЦФЭР» Алексеем Стариковым.