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«Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах

ИТ в госсекторе

В сентябре 2019 г. в России начался эксперимент по маркировке и мониторингу оборота велосипедов и велосипедных рам в соответствии с Постановлением Правительства России от 11 сентября 2019 г. №1183. В перечень товаров, подлежащих маркировке, наряду с двухколесными, вошли трехколесные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем.

На каждый велосипед будет нанесен код Data Matrix, по которому можно будет отследить весь жизненный цикл маркированного товара. Подделку нельзя будет ввезти в страну через таможню или продать через розничный магазин.

Эксперимент завершился серией успешных тестов, и первый чек на маркированный велосипед был принят оператором государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» через оператора фискальных данных «Первый ОФД». Это дало важную информацию о полной готовности в установленные сроки всех систем операторов к промышленной эксплуатации процессов, связанных с розничной торговлей маркированными велосипедами, ровно в указанный срок пилотного проекта.

Егор Сергеенко, директор по маркетингу» «Первого ОФД», сказал: «По данным различных источников, доля нелегальной велотехники на российском рынке достигает 20%. Польза от введения маркировки для потребителя является очевидной. Уход с рынка нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей. А государство восполнит потери от недополученной суммы налогов. В итоге выигрывают все. Проведение успешного эксперимента – еще один шаг к цивилизованному рынку. Благодарим коллег из "Честного знака" за плодотворную совместную работу».

«Через оператора фискальных данных "Первый ОФД" в одной из крупнейших спортивных розничных сетей проведена не только продажа товара, но и его возврат. Причем этот товар был замаркирован за границей и ввезен в Россию. Эксперимент показал, что даже в условиях пандемии коронавируса добросовестные участники рынка двигаются вперед и готовятся к маркировке. Об этом свидетельствует и то, что к маркировке велосипедов подключились уже более 800 участников рынка, маркируется в том числе импортная продукция», – сказал Кирилл Волков руководитель товарной группы в ЦРПТ, выступающем оператором национальной системы маркировки «Честный знак».

Эксперты оценивают рынок велопродукции в 4 млрд руб. Это большой рынок, и его нужно защищать. Проведение эксперимента по маркировке, который завершился успешными практическими тестами, говорит о том, что рынок будет под надежной защитой благодаря современным технологиям и тесному сотрудничеству двух операторов.



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