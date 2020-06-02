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«Ростелеком» в Челябинской области расширяет систему оповещения населения

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По заказу «Центра гражданской обороны и защиты населения Челябинской области» «Ростелеком» оборудует единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) в 43 муниципальных образованиях Южного Урала современной региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО). К установке компания планирует приступить летом 2020 г., а осенью — завершить пусконаладочные работы. Первая поставка необходимого оборудования уже доставлена в Челябинскую область.

«В сотрудничестве с Министерством общественной безопасности Челябинской области "Ростелеком" полностью модернизирует систему, оснастит новым оборудованием и подключит по оптике речевые пункты оповещения, в том числе, в "закрытых" городах области: Озерске, Снежинске и Трехгорном. Новая система оповещения будет работать на основе современного цифрового оборудования, способна ежесекундно проходить мониторинг в онлайн-режиме и выполнять самодиагностику. Всё это позволит существенно повысить надежность и качество системы, а также реализовать возможность речевого оповещения населения на случай возможных нештатных ситуаций», — отметил Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала «Ростелекома».

Особенность новой системы в том, что она обеспечивает бесперебойное доведение сигнала тревоги с управляющего АРМ (автоматизированного рабочего места) Челябинской области до каждого ЕДДС в муниципалитетах. Диспетчеры смогут использовать не только звук сирены на случай ЧС, но и записывать различные голосовые модули, а также настраивать автоматическое уведомление должностных лиц посредством коротких смс-сообщений и автоматического дозвона.



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