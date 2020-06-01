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Softline создала инфосистему колл-центра для департамента соцполитики мэрии Новосибирска

ИТ в госсекторе Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Softline создала информационную систему колл-центра для департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. Все данные о сервисах муниципалитета, организациях и учреждениях, участвующих в предоставлении социальных услуг, теперь консолидируются в единой информационной системе колл-центра городской справочной службы, который в режиме одного звонка предоставляет полную информационно-консультационную помощь всем жителям Новосибирска.

Созданная информационная система позволила объединить воедино несколько информационных баз и в режиме одного звонка предоставлять новосибирцам исчерпывающую информацию об услугах и востребованных социальных сервисах, таких как вызов социальной службы сопровождения, предоставление консультаций по необходимым документам для получения дополнительных мер социальной поддержки, времени и графике работы социальных учреждений и многих других. Единая база данных социальных услуг и сервисов, доступ к которой обеспечивается посредством платформы колл-центра, оказались возможны благодаря программному и аппаратному решению отечественного производства, предложенному компанией Softline.

Ключевым элементом единой системы помимо Городской социальной справочной службы стал внешний интернет ресурс «Социальный портал города Новосибирска», где граждане могут самостоятельно получить полную информацию о социальных услугах и льготах, организациях, предоставляющих социальные сервисы, о необходимых для получения услуг документах. Здесь же публикуются новости и освещаются ключевые события отрасли, социальная политика, информация об инновационных проектах, а также о ключевых изменениях в законодательстве социальной сферы.

«Созданная при департаменте по социальной политике мэрии горда Новосибирска информационная система основана на современных разработках в ИТ-отрасли и позволяет вести единую базу данных об обращениях граждан, сохранять историю взаимодействия с ними, оперативно получать информацию о льготах и субсидиях, положенных обратившимся в центр, своевременно оказывать социальные услуги», – сказал руководитель направления сервисов компании Softline в СФО Павел Копысов.

«Новые технологии, внедренные нашими партнерами, оказались особенно актуальными и позволяют в режиме одного звонка предоставить исчерпывающую актуальную информацию о работе социальных служб, сориентировать получателя услуг в нужном направлении, а также собрать, проанализировать и обработать информацию об оказываемых услугах. Благодаря предложенными Softline техническим и программным решениям, сотрудники социальной справочной службы ежедневно обрабатывают до 500 обращений новосибирцев. В том, что получатели социальных услуг – пожилые, маломобильные люди, многодетные семьи – оперативно и в режиме одного окна теперь владеют информацией, есть и заслуга специалистов компании Softline», – отметил директор МКУ «Агентство развития социальной политики» Дмитрий Плоских.

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