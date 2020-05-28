«Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте

Курсы онлайн-школы «Фоксфорд», входящей в ИТ-холдинг Talenttech, появятся на единой платформе «Навигатор образования».

Новый сервис для учителей, школьников и их родителей предоставляет доступ к проверенным онлайн-курсам и образовательным программам. Они охватывают все направления дополнительного образования и часть предметов школьной программы, которая будет дополняться.

На платформе учащиеся найдут курсы «Фоксфорда» по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, поступлению в вуз и участию в олимпиадах. Здесь есть программы и для школьников, которые хотят разобраться в предмете и исправить свои оценки, и для тех, кому хочется получить знания шире школьной программы.

Для педагогов на платформе представлены курсы повышения квалификации по разным направлениям. Они могут узнать об особенностях работы с детьми с ОВЗ, научиться применять интерактивные технологии на занятиях и даже оказывать первую помощь.

«“Фоксфорд” гордится тем, что стал участником инициативы Министерства просвещения и АСИ по созданию единой платформы-навигатора. Мы уже 11 лет предоставляем образовательные услуги, и рады, что наш контент станет доступен еще большему числу пользователей. Команда будет и в дальнейшем активно принимать участие в развитии проекта и предоставлять ученикам, их родителям и учителям наши курсы, которые демонстрируют эффективность успехами своих пользователей», – сказал исполнительный директор онлайн-школы «Фоксфорд» Владимир Алешин.

Алексей Половинкин, CEO направления развития цифрового образования ИТ-холдинга Talenttech и основатель «Фоксфорда», отметил: «Пандемия показала, насколько важен качественный контент для организации дистанционного образования. Тысячи учителей столкнулись с проблемой выбора платформы и поиска материалов для работы в онлайне. Многие из них пришли к нам: более 100 тыс. педагогов присоединились к "Фоксфорду" за время карантина. Объединив контент от нескольких провайдеров образовательных услуг на одной платформе, проект очень помог и учителям, и школьникам. Что особенно важно: все пользователи могут быть уверены в качестве контента, ведь за этим следит редакционный совет платформы-навигатора».

Помимо онлайн-курсов «Фоксфорда», на платформе представлен контент других партнеров АСИ: онлайн-проектов «Яндекс школа», Skyeng, «Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Якласс», «Лекториум», Math01, «Интернетурок», «Инфоурок», «Кодвардс», CORE. Школы и учителя смогут выбирать те из них, которые наилучшим образом справляются с организацией образовательного процесса в режиме онлайн.

Платформа будет также интересна образовательным стартапам, лидерам практик неформального образования, разработчикам нового образовательного контента для продвижения своих обучающих курсов и программ.

В ходе видеоконференции 6 апреля 2020 г. министр просвещения Сергей Кравцов обратился к АСИ с просьбой о создании такого универсального навигатора. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева и руководитель направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков поддержали это предложение.

«Рост сегмента онлайн-образования – это долгосрочная тенденция, потребность в единой платформе-навигаторе программ дополнительного образования назрела давно, пандемия и ограничительные меры существенно ускорили этот процесс, – сказал министр просвещения Сергей Кравцов. – Мы благодарны коллегам из Агентства стратегических инициатив, оперативно откликнувшимся на нашу просьбу и создавшим платформу-навигатор дополнительного образования. Особенно востребована эта платформа будет в ближайшие три месяца, поскольку учебный год закончился, а образовательные учреждения летнего отдыха закрыты из-за пандемии. Запускаются онлайн-смены в четырех детских центрах на площадках дневного пребывания в школах, заработала горячая линия методической службы Минпросвещения, операторы которой будут ориентировать родителей, детей и педагогов на доступные онлайн-активности».

«Онлайн-образование позволяет школьникам персонализировать процесс обучения, подбирать индивидуальные образовательные и карьерные траектории, – отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева. – Пандемия и ограничительные меры, лишившие учащихся традиционных способов получения знаний, вызвали взрывной рост популярности средств онлайн-обучения школьников, количество пользователей популярных образовательных платформ увеличилось в 6-10 раз. После возвращения школ в нормальный режим работы произойдет некоторое снижение числа пользователей, однако новый уровень будет существенно выше докарантинного, и за снижением последует планомерный рост».

«Пандемия приведет к серьезным изменениям на рынке онлайн-образования, – полагает директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. – Дети, которые не поедут в летние лагеря, будут пользоваться образовательными ресурсами в режиме удаленного доступа, что сформирует культуру удаленного образования в педагогической практике. Родители, дети и учителя оценят возможность персонализации обучения, увеличится число детей на семейном обучении, или обучающихся по индивидуальным образовательным планам. Разовьются сервисы, формирующие экосистему онлайн-образования, в том числе в профессиональной подготовке».

Отбор образовательных курсов на платформу будет осуществлять редакционный совет платформы из числа ведущих экспертов в области дополнительного образования, который утвердит критерии для недискриминационного доступа образовательных проектов на платформу и будет следить за качеством размещаемого образовательного контента.