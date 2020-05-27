Защита от беспилотников концерна «Автоматика» будет интегрирована в комплексную систему безопасности РСВО

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ позволит интегрировать решения для противодействия беспилотникам, разработанные в концерне, в систему комплексной безопасности предприятий и территорий ФГУП «Российские сети вещания и оповещения».

Цель подписанного соглашения – развитие сотрудничества между двумя организациями. Стороны планируют вести совместные разработки гражданского и двойного назначения в области комплексной безопасности, а также совместно продвигать их как в России, так и за рубежом. Одним из ключевых направлений совместной работы станет развитие направления противодействия беспилотным летательным аппаратам. В частности, системы будут интегрированы в универсальный программно-аппаратный комплекс технических средств мониторинга, анализа и оповещения разработки РСВО.

«Подписанное соглашение позволит интегрировать выпускаемые в Концерне «Автоматика» разработки для обнаружения и противодействия беспилотникам в систему комплексной безопасности предприятий и территорий, которую «Российские сети вещания и оповещения» внедряют на объектах критической инфраструктуры. В первую очередь системы борьбы с дронами будут внедряться на потенциально опасных и критически важных объектах», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Компании договорились о совместной работе в области создания тестовых зон и пилотных проектов по внедрению решений гражданского и двойного назначения, а также о содействии в создании новых продуктов и решений.

Системы концерна «Автоматика» предназначены для комплексного противодействия дронам. Разработки концерна позволяют обнаруживать и подавлять беспилотные аппараты, в том числе те, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники на расстоянии до 30 км, как в ручном, так и в автоматическом режимах. Кроме того, системы способны определять местонахождение операторов БПЛА.