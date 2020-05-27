Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу

Системный интегратор ALFA technologies и глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft завершили проект обновления системы коммуникаций для администрации главы и правительства Республики Ингушетия и Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия на базе платформы Communigate Pro. Программный продукт предоставляет в формате «одного окна» сервисы электронной почты, обмена мгновенными сообщениями, голосовой и видеосвязи. Решение позволит качественно улучшить межведомственное взаимодействие, повысить безопасность и управляемость коммуникационной инфраструктурой.

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по направлению «Информационная безопасность», политики импортозамещения и информатизации региона перед сотрудниками Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия была поставлена задача исключить использование органами исполнительной, муниципальной власти и подведомственными организациями Республики Ингушетия потенциально небезопасных программных решений и продуктов, обеспечивающих электронную переписку и связь, а также консолидировать управление коммуникационной инфраструктурой.

Одним из ключевых требований, которое заказчик предъявлял при выборе решения, является унификация в рамках единой программной платформы комплекса коммуникационных сервисов: электронной почты, обмена мгновенными сообщениями, голосовой и видеосвязи, инструментов планирования и организации совместной работы. ПО также должно быть кроссплатформенным, обладать потенциалом масштабирования в рамках дальнейшей информатизации Республики и находиться в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Федеральным законодательством.

В процессе проработки задачи было проанализировано и протестировано несколько решений. Выбор был сделан в пользу платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. Пилотный проект с развертыванием 50 тестовых лицензий подтвердил: возможности Communigate Pro полностью соответствуют потребностям заказчика.

В конкурсной процедуре победила компания ALFA technologies, развивающийся системный интегратор, в зону проектного присутствия которого входит также СКФО. Внедрение Communigate Pro и сопутствующих элементов проекта осуществлялось техническими специалистами Axoft и инженерами ALFA technologies, при непосредственном участии и контроле Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия. В том числе была обеспечена тонкая настройка системы и проведено обучение сотрудников заказчика. Продукт для более 1 тыс. пользователей был развернут менее чем за десять дней.

«Преимущества, полученные по итогам реализации проекта единой коммуникационной системы, направлены на преобразование работы органов власти Республики. Решение позволит качественно улучшить коммуникацию между ведомствами и конечными сотрудниками, что скажется на оперативности принятия тех или иных, в том числе управленческих, решений. Данный проект – это продолжение политики импортозамещения в информатизации региона», – сказал Муса Плиев, и.о. Министра промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия.

«Данный проект интересен, как с позиции масштабного внедрения нового продукта, так и с точки зрения импортозамещения. Благодаря технологиям, используемым в решении Communigate Pro, заказчику удалось не только закрыть все свои потребности на текущий момент, но и легко масштабировать и управлять своими ресурсами в дальнейшем», – отметил Дмитрий Пименов, руководитель проекта компании ALFA technologies.

«Платформа Communigate Pro, первая версия которой появилась без малого 25 лет назад, успела завоевать сердца предприятий на всех континентах. А сегодня это решение, созданное российскими программистами, – безусловный лидер импортозамещения в Российской Федерации», – сказал руководитель направления по работе с корпоративными клиентами Communigate Systems Russia Антон Тен.

«Перед нами стояла цель – предложить оптимальную конфигурацию Communigate Pro, поддержать партнера на всех этапах реализации проекта, быстро внедрить решение на ресурсах заказчика. Использование нашего опыта и технической экспертизы позволили реализовать поставленные задачи в срок», – сказал Мария Титаренко, руководитель филиала компании Axoft в Ростове-на-Дону.