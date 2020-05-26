Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

В системе для контрольно-надзорной деятельности от «Барс груп» появились новые функции

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала для государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» новый плагин (модуль) «Профилактика», который упрощает деятельность по комплексной профилактике нарушения обязательных требований.

Плагин «Профилактика» отвечает за предупреждение нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере общественных отношений: формирует план-график проведения профилактических мероприятий на год, позволяет оперативно оценивать их качество и формат, вести аналитику по ресурсному обеспечению.

На данный момент он внедрен в Республике Татарстан. В нем работают 14 региональных контрольно-надзорных органов, 56 руководителей и инспекторов, проводится 21 вид инспекций.

«Республика Татарстан активно проводит формирование единого информационного пространства в сфере государственного надзора в регионе, что позволяет улучшать качество администрирования контрольно-надзорных функций. Планируем, что другие субъекты РФ будут перенимать опыт нашего региона», - сказала Алсу Маслова, экс-начальник отдела по координации совершенствования контрольной и надзорной деятельности Министерства экономики Республики Татарстан, принимавшая участие в создании плагина в регионе.

«Профилактика» - часть цифрового сервиса для внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, который заработал в прошлом году. Он создан в соответствии с Реформой контрольно-надзорной деятельности. Главная задача реформы — сохранение и повышение уровня безопасности с фокусом на проверки предприятий с высокой категорией риска.



Другие материалы рубрики

На аукционе по поставке серверов для РЖД победитель сбросил цену в 3 с лишним раза

«Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора

В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении

В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО

Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены

Россиянам поменяют бумажный паспорт на мобильное приложение. Эксперимент пройдет в Москве

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках