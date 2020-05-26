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«Росэлектроника» нарастит экспорт герконов на фоне пандемии COVID-19

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» нарастит экспорт магнитоуправляемых герметизированных контактов (герконов) – за квартал поставки за рубеж увеличатся на 35%. Спрос на продукцию вырос в связи с запуском китайских предприятий после карантина, а также остановкой производств герконов в других странах из-за пандемии COVID-19.

В апреле структура «Ростеха» отгрузила зарубежным заказчикам 16 млн герконов, в мае поставки в другие страны увеличатся до 18 млн штук. В составе «Росэлектроники» выпуском герконов занимается Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП). Предприятие входит в тройку крупнейших производителей герконов в мире с долей рынка около 14%.

«В апреле мы получили большой объем заказов от китайских предприятий, вернувшихся к работе после карантина в связи с пандемией коронавируса. Для нас Китай – один из основных рынков, около 80% экспорта нашей продукции приходится именно на «мировую фабрику». Спрос растет еще и в связи с новостями об остановке американского производства герконов на Филиппинах. Мы организовали работу основного цехового персонала предприятия с соблюдением всех санитарных требований, в том числе в выходные дни. В результате нам полностью удалось удовлетворить потребности рынка. Сейчас завод полностью обеспечил заказами производство на первое полугодие и формирует портфель договоров до конца года», – сказал генеральный директор РЗМКП Аркадий Орлов.

Герконы – электронные компоненты, которые широко применяются в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.

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