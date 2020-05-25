Simetra и Tech Global выведут аналитическую систему RITM3 на зарубежные рынки

Simetra заключила соглашение с государственной организацией по содействию ИКТ-экспорту Tech Global («Росинфокоминвест»). В рамках нового партнерства компания окажет аналитическую, маркетинговую и поддержку продаж в экспортных проектах по выводу российской разработки RITM3 на зарубежные рынки.

Одна из стратегических задач Tech Global — системная поддержка экспорта цифровых решений и услуг российских компаний сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Tech Global оценил собственную разработку компании Simetra — аналитическую систему RITM3, в 2018 г. вошедшую в список финалистов конкурса Аналитического центра при Правительстве России «Лучшие информационно-аналитические инструменты 2017» и победившую в номинации «Лучшее информационно-аналитическое решение для «умного города».

«Как институт развития российского ИТ-экспорта мы анализируем различные сегменты российского ранка ИТ-решений, выявляем его лидеров, перспективные разработки и инновации, которые интересны и конкурентоспособны не только в России, но и за рубежом. Аналитическая система RITM3 для транспортного планирования и управления мобильностью — уникальное в своей сфере решение с большим потенциалом для реализации на иностранных рынках. Среди регионов для продвижения решения: Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка», — сказала Татьяна Титова, директор по экспорту Tech Global.

Аналитическая система RITM3 (Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Monitoring) — интеллектуальное ядро для транспортного планирования и управления транспортными системами. С помощью системы можно решать разнообразные задачи по управлению мобильностью от стратегического планирования и поддержки принятия решений, до анализа транспортной ситуации в режиме реального времени и онлайн-прогнозов для интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

«С начала года мы расширяем коммерческую реализацию отечественной инновационной системы RITM3. Отдельные модули системы уже были использованы в наших проектах в городах России и Ближнего Зарубежья: Челябинске, Оренбурге, Краснодаре, Алматы и других. Simetra нацелена работать на рынках иностранных регионов, и поддержка Tech Global позволит нам ускорить продвижение RITM3 за рубежом», — отметил Кристиан Беттгер, директор по развитию компании Simetra.

RITM3 — система для интеграции и взаимодействия со всеми интеллектуальными транспортными сервисами города. Платформа помогает собирать транспортные данные из разных источников, проводить их анализ и визуализацию, прогнозировать транспортные потоки и принимать решения для улучшения обстановки на дорогах. Решение состоит из четырех основных модулей: «Цифровой транспортный мастер-план», «Моделирование транспортных потоков», «Ситуационный центр», «Мониторинг и диспетчеризация подвижного состава». Система поддерживает интеграцию с различными решениями в области автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД) и контроля оплаты проезда.

Tech Global («Росинфокоминвест») — институт развития российского ИТ-экспорта, предоставляющий финансирование организациям, реализующим проекты в сфере ИКТ. Фонд также осуществляет различные нефинансовые меры поддержки и ведет деятельность, направленную на увеличение российского экспорта в ИКТ. Стратегическая цель «Росинфокомивеста» — содействие росту российской отрасли информационно-коммуникационных технологий через поддержку экспорта и инвестиции в компании.