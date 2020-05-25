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Сервисом управления цифровыми пропусками за сутки воспользовались 18 тысяч работодателей

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

За сутки руководители 18 тысяч организаций воспользовались сервисом «Цифровые пропуска» в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru, сообщил департамент ИТ Москвы. Этот сервис позволяет управлять цифровыми пропусками сотрудников – просматривать полный список пропусков, оформленных на ИНН организации, аннулировать пропуска и добавлять новые.

Возможностью оформить рабочие цифровые пропуска для своих сотрудников воспользовались 1,4 тысячи компаний. Кроме того, за первые сутки работы сервиса работодатели самостоятельно аннулировали около 5,5 тысяч пропусков сотрудников.

«Ранее аннулировать пропуска мог только ДИТ Москвы. Мы делали это на законных основаниях, если человек указывал при оформлении пропуска некорректные или недостоверные данные. Теперь и у работодателей есть удобный инструмент управления пропусками своих сотрудников. Например, с помощью сервиса руководитель организации может видеть, что несколько сотрудников, работающих в удаленном режиме, имеют действующие рабочие пропуска. Эти пропуска им не требуются, и их можно аннулировать. Кроме того, если работодатель видит, что на ИНН его организации пропуск оформил человек, не являющийся ее сотрудником, он также может аннулировать этот пропуск», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В департаменте информационных технологий напомнили, что с 27 мая для поездок по Москве будут действовать только московские цифровые пропуска. У жителей Подмосковья, которые приезжают в столицу на работу, есть еще несколько дней, чтобы оформить пропуска на nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Сервис «Цифровые пропуска» в личном кабинете юрлица на mos.ruдает возможность самим работодателям централизованно оформить пропуска для всех сотрудников, которым действительно необходимо очно присутствовать на рабочем месте.

Если у работодателя возникают сложности в получении пропусков, он может получить необходимую помощь на портале i.moscow. Кроме того, по новым правилам оформить рабочий пропуск самостоятельно сотрудники могут только с указанием российского паспорта. Иностранным гражданам и тем, кто использует другой документ, удостоверяющий личность, для получения рабочего пропуска необходимо обратиться к работодателю. Он сможет оформить для них пропуска в личном кабинете юрлица на mos.ru.

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