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В Сбербанке рассказали о об планах использования ИИ для борьбы с COVID-19

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, рассказал о планах компании по использованию технологий искусственного интеллекта для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«У Сбербанка есть несколько направлений использования искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с COVID-19. Во-первых, наши эксперты разработали ИИ-модель диагностики коронавируса, которая с помощью технологий компьютерного зрения выделяет на компьютерной томограмме (КТ) легких области изменения – характерные затемнения, вызванные вирусной пневмонией (в том числе из-за COVID-19), и вычисляет объем этих изменений. Это нужно, чтобы определить степень тяжести протекания заболевания. Уже сейчас модель определяет по КТ заболевших с точностью выше 90%, то есть на уровне хороших рентгенологов. В начале мая мы бесплатно предоставили доступ первым клиникам. В ближайшие две недели число стационаров, подключенных к этой системе, достигнет десяти. Доступна как облачная версия данной модели, так и ее установка на компьютеры непосредственно к аппаратам КТ. Мы разрабатываем множество подобных инструментов для врачей на основе ИИ: анализ ЭКГ, определение инсульта по КТ, определение новообразований на маммограммах, анализ медицинских карт для помощи в постановке диагноза и контроля качества оказания медпомощи и так далее», - сказал Ведяхин.

«Во-вторых, на основе вероятностной модели ИИ и мировых медицинских данных Сбербанк разработал онлайн-тест (симптом-чеккер), который позволяет по симптомам и внешним факторам оценить риск заболевания коронавирусом и вероятность легкого протекания болезни. К настоящему моменту тест прошли более 177 тысяч россиян, в том числе более 40 тысяч москвичей и 9 тысяч петербуржцев. Высокий риск заболевания коронавирусом выявлен у 9% респондентов. В-третьих, на основе эпидемиологического симулятора мы построили модель, которая прогнозирует распространение в стране коронавируса. Еще в марте она предсказала, что пик заболевания в России придется на первую декаду мая. Наконец, у Сбербанка есть несколько прикладных решений для помощи в борьбе с коронавирусом – от роботов-дезинфекторов до системы распознавания лиц, в том числе в масках, с удалённым измерением температуры тела», отметил представитель Сбербанка.



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