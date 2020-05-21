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Концерн «Автоматика» участвует в создании первого в России Музея криптографии

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Совместно с Научно-производственной компанией «Криптонит» концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех принимает участие в создании первого в России Музея криптографии и вычислительной техники. В настоящее время команда музея формирует коллекции и разрабатывает экспозиционную концепцию. В свою очередь Концерн также проводит подбор материалов из истории криптографии, имеющихся в архивах холдинга.

Музей криптографии откроется в 2021 году, экспозиция расскажет о прошлом, настоящем и будущем криптографии в социально-культурном и общественно-политическом контексте России и мира. Музей разместится в здании на территории концерна, где в советские годы ученые разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи.

«Концерн «Автоматика» специализируется на вопросах криптографии с 40-х годов XX века, именно тогда в подмосковном Марфино (где сейчас находится комплекс зданий концерна) появилась «Спецлаборатория №8», разрабатывавшая аппаратуру засекречивания телефонных переговоров гарантированной стойкости. Позднее спецлаборатория была преобразована в НИИ-2 (ныне концерн «Автоматика»), и уже в 1954 году на новом предприятии начали серийный выпуск аппаратуры засекреченной связи. Эти разработки позволили создать самые протяженные на тот момент в мире линии связи: Москва–Берлин, Москва–Пекин. Все последующие годы на предприятии трудились лучшие криптографы, шифровальщики страны, коллектив концерна создал несколько поколений технических средств и систем шифрованной связи. Мы надеемся, что благодаря музею криптографии множество людей узнает о том, сколь значимый вклад в развитие этой науки внесли советские и российские ученые», - сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Основная задача музея — пробудить интерес посетителей к науке и современным технологиям, рассказывая о криптографии и смежных научно-технических областях.

«Команда музея по всему миру по крупицам собирает уникальную историческую коллекцию. Вместе с тем нам важно не только показать исторические объекты, но создать особое пространство опыта, где посетитель может активно участвовать в процессе: раскрывать криптографические загадки, обнаруживать взаимосвязь математики и истории, заглядывать в будущее технологий. Также в музее помимо постоянной и временной экспозиций будет создана полноценная образовательная среда, включающая в себя просветительский центр с мастер-классами и лекциями для детей и взрослых, кино-лекционный центр, on-line музей с интерактивной платформой для развития навыков, необходимых в цифровую эпоху и многое другое», — сказала руководитель проекта по разработке музея Лидия Лобанова.

Криптография — наука, которая изучает методы сохранения конфиденциальности и целостности данных при передаче сообщения, проверку подлинности авторства и не только. История криптографии насчитывает не одно тысячелетие. Сначала криптография изучала методы шифрования, но ушла далеко вперед и сегодня без криптографии невозможно представить банковские операции, мессенджеры и приложения, мобильную связь. Криптография необходима для развития машинного интеллекта, интернета вещей, беспилотных автомобилей.

В России активное развитие шифровального дела началось при Петре I. Криптография имела огромное значение в мировых войнах и межгосударственных отношениях. 5 мая 1921 года постановлением Совета народных комиссаров РСФСР была создана Криптографическая служба для защиты информации, в следующем году будет отмечаться 100-летие со дня ее основания

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