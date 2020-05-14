Российские ИИ-практики стали доступны англоязычной аудитории

Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow открыла доступ к базе практик применения искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе для мирового сообщества.

На английский язык переведено уже 175 российских кейсов применения технологии в разных сферах. Каждый кейс имеет подробное описание применения, сведения о разработчике, объекте внедрения, технологиях и полученных результатах. Для удобства все практики поделены на функциональные области (промышленность, телеком, городская сфера, транспорт, социальная сфера, MedTech, FinTech и другие).

На английском языке также стала доступна подборка из 45 российских открытых датасетов для настройки умных сервисов. В их числе есть и набор данных для обучения автономного транспорта в плохих погодных условиях.

Англоязычная версия базы практик будет полезна для изучения отечественного рынка разработок ИИ, основных игроков рынка, обмена опытом между российскими и иностранными партнёрами, а также для составителей международных рейтингов и обзоров.

Данные о российских практиках собирают аналитики ICT.Moscow из открытых источников, а также при непосредственном участии представителей российских компаний-разработчиков ИИ-решений. Русскоязычная версия, включающая мировой опыт, запущена в конце февраля 2020 года, и менее чем за три месяца эксперты и специалисты в сфере ИИ ее посмотрели более 40 тыс. раз.

В январе 2020 года ICT.Moscow и ДИТ Москвы запустили базу знаний 5G на английском языке. Проект содержит витрину практик, включающую мировые и российские кейсы применения 5G для решения различных бизнес-задач.