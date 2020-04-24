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Спецпроекты

«Швабе» продолжает проект по локализации производства POS-терминалов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Подмосковное предприятие холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех запустило производство мобильных банковских терминалов для приема платежей по карте и проведения финансовых транзакций. В настоящее время изготовлено и отгружено заказчику порядка 23 тысяч устройств.

Пинпад Yarus L7150 – это мобильное решение для торгового эквайринга. Устройство автоматически формирует документ, подтверждающий прием денежных средств. Терминал работает с картами платежных систем VISA, MasterCard, МИР, в том числе с магнитной полосой, чипом и их бесконтактными версиями.

В рамках проекта по локализации производство освоил Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) «Швабе». Заказчиком выступил российский разработчик и производитель высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса. Готовые изделия будут переданы владельцам торговых сетей, частным предпринимателям и другим лицам, принимающим безналичные платежи. Всего на площадке Холдинга в Лыткарино планируется изготовить 25 тысяч терминалов.

«Это партнерский проект, который позволил нам освоить сборку нового вида устройств, расширить ассортимент выпускаемой продукции гражданского назначения, при этом создав ряд новых рабочих мест. На данный момент изготовлено уже порядка 23 тысяч банковских терминалов, которые поставлены заказчику для дальнейшей реализации», – отметил генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.

В данном проекте участвует еще одно предприятие «Швабе». В 2018 году выпуск пинпадов освоил Вологодский оптико-механический завод.

Для обоих производителей это стало новым опытом, в том числе в рамках реализации программы диверсификации. Всего на заводах изготовили более 41 тысячи мобильных терминалов Yarus L7150. В 2020 году предприятия завершают их производство с общим количеством 50 тысяч единиц.

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