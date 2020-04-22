Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Ростелеком» зарегистрировал «Паспорт объекта недвижимости» в реестре отечественного ПО

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» зарегистрировал в реестре отечественного ПО новый ИТ-продукт — отраслевое решение «Паспорт объекта недвижимости» (ОРПОН). Система для паспортизации объектов недвижимости позволяет обеспечивать непрерывный процесс подключения услуг связи и обслуживания клиентов по всей стране.

ОРПОН — это комплексный подход к решению нескольких бизнес-задач: создание на одной ИТ-платформе единого адресного справочника, паспортов домостроений и интеграционных решений, работающих в режиме реального времени. Внедрение такого продукта в «Ростелекоме» позволило минимизировать затраты на поддержку различных справочных модулей и систем, сократить время на подключение услуг связи и повысить эффективность обслуживания клиентов.

Сейчас в ОРПОН содержится свыше 32 млн адресов. База адресов формируется на основе собственных данных компании, федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и ряда внешних сервисов. Все данные обновляются на регламентной основе из федеральных источников и интегрируются в режиме онлайн.

«“Ростелеком” продолжает следовать своим стратегическим задачам: мы активно обновляем технологические платформы, выступаем драйвером цифрового развития отрасли и выполняем постановления правительства РФ по развитию рынка отечественного ПО и импортозамещения, — отметил старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов. — Продукт ОРПОН — комплексное решение серьезной инфраструктурной задачи по централизации данных для компаний с ИТ-ландшафтом любой степени сложности».

Другие материалы рубрики

Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft

Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

«Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Какие HR-процессы можно доверить ботам Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий