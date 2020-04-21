Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Иностранные фармпроизводители смогут маркировать лекарства на таможенных складах

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе

Препараты для лечения редких заболеваний и таргетной терапии, ввозимые на территорию России небольшими партиями до 10 тыс. упаковок, можно будет маркировать не только на производстве, но и на таможенных складах в России, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

Это следует из проекта изменений в Постановление Правительства России от 14 декабря 2018 г. №1556 «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения», опубликованного в пятницу 17 апреля 2020 г.

«Маркировка на таможенном складе лекарств для лечения редких заболеваний упростит работу с системой маркировки для иностранных держателей (либо владельцев) регистрационных удостоверений, обеспечит экономическую целесообразность поставок в Россию, и гарантирует прослеживаемость движения лекарств, их оригинальность и безопасность для потребителей», — сказал Сергей Холкин, руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Многие зарубежные компании уже поставляют маркированные препараты в регулярном режиме. Изменения, предлагаемые в постановление Правительства, решат проблемы тех, кто импортирует препараты небольшими партиями», — отметил Холкин.

Предлагаемые изменения существенно упростят процесс маркировки, поскольку производителям не придется менять бизнес-процессы и устанавливать дополнительное оборудование на производстве, если поставки в России небольшие. Таким образом, система маркировки лекарств адаптируется под возможности всех производителей, независимо от масштаба их деятельности.

По данным ЦРПТ, единого оператора системы маркировки «Честный знак», на текущий момент в системе МДЛП зарегистрировано около 80% иностранных держателей регистрационных удостоверений, чьи лекарственные препараты были в обороте за 2018-2019 гг., часть из них выпускает лекарства на контрактных площадках других производителей, поэтому не подключаются к системе для получения кодов.

С 1 июля 2020 г. производители и импортеры лекарств должны наносить цифровой код на каждую упаковку, а все участники оборота обязаны передавать данные о движении маркированных лекарств в систему маркировки. Препараты, произведенные до 1 июля 2020 г., разрешены к хранению, перевозке, реализации и передаче без маркировки до истечения срока годности.

ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак», и «Вакинское агро» первыми запустили в эксплуатацию комплексное решение по маркировке на одной из линий завода.

Другие материалы рубрики

Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft

Названы 79 системообразующих компаний России в ИТ и телекоме. Список

В России легализовали ГИС, управляемые частными операторами

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

«Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей

Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Какие HR-процессы можно доверить ботам Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий