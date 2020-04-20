«Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений

Технические специалисты «Ростелекома» и «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») по заказу «Роскосмоса» установили в Астрахани унифицированную станцию сбора измерений, которая повысит точность работы глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Станция будет принимать информацию со спутников всех существующих навигационных систем с открытыми сигналами.

Объект в Астрахани стал первым проектом «Ростелекома» на юге России для «Роскосмоса» и одним из нескольких десятков подобных в высокоточном комплексе функциональных дополнений ГЛОНАСС, созданным госкорпорацией для получения сверхточных местоопределений потребителями на всей территории страны.

«Для нас это первый серьезный опыт сотрудничества с РКС, одним из лидеров мирового космического приборостроения. Проект объединил в себе множество задач и показал, что “Ростелекому” под силу выполнение работ даже в космической отрасли», – отметил Сергей Овсянников, директор Астраханского филиала «Ростелекома».

Станция обеспечена бесперебойным электропитанием и подключена к центрам обработки навигационной информации «Роскосмоса» по оптической инфраструктуре «Ростелекома». Национальный цифровой провайдер предоставил для этого защищенный и обычный каналы связи, по которым передается вся необходимая информация.

Госкорпорация «Роскосмос» и «Ростелеком» долгое время являются стратегическими партнерами, продолжающими расширять и углублять долгосрочное сотрудничество, примером которого является размещение станции в Астраханском филиале ПАО «Ростелеком».

«Уверен, что наше сотрудничество по установке в регионе разработанной в РКС станции позволит значительно повысить эффективность комплекса навигационных услуг потребителям Астраханской области на основе информационных ресурсов ПАО «Ростелеком», – отметил руководитель отделения наземных навигационно-информационных систем и комплексов РКС Виталий Сернов.

«Ростелеком» в Астраханской области развивает масштабную телеком-инфраструктуру, позволяющую работать с крупными бизнес- и государственными клиентами, в числе которых «Сбербанк», АПК «Астраханский», «Элко», сеть магазинов «Магнит», оптово-розничная сеть «Пикник», судостроительный завод «Красные Баррикады», «Волгоспасс». Сеть «Ростелекома» и богатый опыт работы позволяют принимать участие в большинстве проектов по цифровизации региона.