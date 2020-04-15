«Росэлектроника» разработала ИАС для управления регионом в условиях кризиса

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» передал в опытную эксплуатацию правительству Воронежской области первую очередь информационно-аналитической системы, предназначенной для обеспечения государственного управления регионом в условиях кризисной ситуации.

Программно-технический комплекс предназначен для централизации и поддержки в актуальном состоянии данных обо всех зданиях, сооружениях, производственных и инфраструктурных объектах на территории региона, транспортных, продовольственных и непродовольственных ресурсах. Система помогает контролировать обеспеченность региона транспортными средствами, продовольствием, медицинским оборудованием, строит логистические маршруты, формирует для должностных лиц варианты оперативных управленческих решений, а также позволяет отслеживать исполнение поручений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации комплекс позволяет обеспечивать мониторинг обстановки и на основании оперативных, а также ранее аккумулированных данных моделировать и прогнозировать развитие ситуации.

В составе «Росэлектроники» разработку информационно-аналитической системы осуществляет концерн «Созвездие».

«В зависимости от решаемых задач "Ростех" создает ситуационные центры с разным функционалом. "Умные" системы могут проводить комплексную оценку и анализ социально-экономических процессов, формировать прогнозы, предлагать варианты действий в зависимости от ситуации. Система ситуационных центров позволяет повысить эффективность управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий для мониторинга, прогнозирования ситуаций и контроля исполнения поручений», ⎼ сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Система предназначена для применения в ситуационных центрах губернаторов, а также в органах власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных органах власти. Программный комплекс отображает все данные на интерактивных панелях и дает возможность отслеживать развитие ситуации одновременно по нескольким аспектам, выбранным пользователем.