Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке

Сложные в экономическом и политическом плане времена, появление сильных российских конкурентов, не помешали российскому офису NetApp под руководством Татьяны Бочарниковой показать впечатляющие финансовые результаты: рост компании продолжается 4 года подряд, в 2019 г. бизнес NetApp в России вырос более чем на 20%. Компания ходит в первую тройку мировых лидеров в России по поставке all-flash решений. Также аналитическое агентство Gartner признало NetApp лидером в категории Primary Storage и одним из ведущих производителей решения для объектного хранения данных.

Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ на российском ИТ-рынке

На втором месте, с 28% голосов, обосновалась Наталия Макарочкина, старший вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider Electric в регионе International. Третье место заняла Татьяна Матвеева, на момент начала голосования — начальник Управления информационных технологий ФНС России, а с конца марта — глава Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента.

Наталия Макарочкина, старший вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider Electric в регионе International

Наталия Макарочкина — один из немногих российских менеджеров, вышедших на мировой уровень. До прихода в Schneider Electric она занимала руководящие должности в ведущих технологических компаниях — Hewlett-Packard, Philips, 3Com, RAD Data и Oracle. В апреле 2015 г. Наталия Макарочкина была назначена на должность вице-президента подразделения Secure Power компании Schneider Electric в России и СНГ. И уже через 3 года, с 1 января 2018 г., она возглавила Secure Power в регионе International, куда, помимо СНГ, входят Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Африка, Австралия, Япония и Корея.

Татьяна Матвеева, глава Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента

Татьяна Матвеева пришла в Министерство по налогам и сборам (МНС, предшественник ФНС) в 2000 г. Затем, в 2005-2009 гг. работала на госпредприятии «Федеральный кадастровый центр «Земля». В 2010 г. она вернулась в ФНС, где в 2011 г. возглавила Управление по работе с налогоплательщиками, а в 2013-м — стала начальником Управления информационных технологий ФНС. Федеральная налоговая служба — один из лидеров по части использования информационных технологий, неудивительно, что после того, как глава ФНС Михаил Мишустин возглавил правительство, Татьяна Матвеева тоже получила новое назначение.