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Москва запустила горячую линию центра поддержки экономики

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Правительством Москвы создан Центр поддержки экономики города. Его цель — получить обратную связь от бизнеса о возникших проблемах и сформировать первоочередные меры помощи для отраслей, которые наиболее пострадали от ухудшения экономической ситуации и эпидемии коронавирусной инфекции.

Указом мэра в Москве с 13 по 19 апреля приостановлено посещение рабочих мест сотрудниками ряда отраслей. Работающие организации должны соблюдать пропускной режим и меры безопасности.

Центр работает с 09.00 до 18:00 без выходных. Телефон «горячей линии»: +7 (495) 539-59-99. Также получить информацию можно на сайте helpmoscoweconomy.ru и в телеграм-канале.



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