Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика»

ИТ в госсекторе

Цель создания нового федерального проекта «Цифровой регион» – ускорить внедрение цифровых технологий и решений в российских регионах. Важным содержательным элементом федпроекта станет концепция «цифрового региона», то есть целевого состояния региона в результате внедрения цифровых и платформенных решений в его экономику и социальную сферу. На ее разработке сконцентрируется соответствующая рабочая группа при организации «Цифровая экономика». Рабочую группу возглавил генеральный директор, председатель правления «Почты России» Максим Акимов, его заместителем и секретарем рабочей группы стал директор по региональной политике «Цифровой экономики» Александр Зорин.

В состав рабочей группы вошли более 40 российских экспертов в сфере развития цифровой экономики в субъектах РФ, в том числе представители ведущих компаний цифровой экономики, экспертного сообщества, региональных и федеральных органов исполнительной власти. В рамках установочного заседания рабочей группы вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков отметил, что цели и задачи нового федпроекта ранее обсуждались на тематической секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. По словам Бориса Глазкова, в состав нового федерального проекта должны войти мероприятия, направленные на ускорение внедрения цифровых технологий и решений в регионах; мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления ресурсами в субъектах и городах; мероприятия, направленные на повышение качества предоставляемых услуг и влияющие на вовлеченность граждан в процессы управления регионами и муниципалитетами.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Кисляков рассказал, что рабочая группа «Цифровой регион» должна синхронизировать планы по развитию цифровых технологий в субъектах РФ с другими проектами нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление». При этом, как подчеркнул Борис Глазков, целевые показатели федерального проекта «Цифровой регион» должны быть также синхронизированы с задачами региональных органов власти.

Предложения по новому федеральному проекту «Цифровой регион» должны быть разработаны и представлены на рассмотрение президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проекта в срок до 30 апреля 2020 г., сообщил генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

В настоящее время эксперты приступили к формированию предложений по федеральному проекту «Цифровой регион» в рамках тематических рабочих групп (ТРГ) при «Ростелекоме», исполняющим функции центра компетенций до момента принятия соответствующего решения наблюдательным советом организации «Цифровая экономика». Итоги работы ТРГ будут рассмотрены на заседании рабочей группы «Цифровой регион» на 17 апреля.

Другие материалы рубрики

Легендарная ИТ-компания IBS раскололась. Ее владельцы будут хозяйствовать по отдельности

Отечественную ОС Astra Linux установили на 24 тысячи медицинских ПК и серверов по всей России

IBM возрождает мертвый язык программирования

В Москве одновременно запустили две системы цифровых пропусков для передвижений по городу

«Ростелеком» завалил Минкомсвязи исками. Сумма перевалила за 1,3 миллиарда

Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках