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Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО

ИТ в госсекторе Открытое ПО

Программное обеспечение Cinimex Integration Framework, разработанное компанией «Синимекс», включили в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Собственная разработка компании «Синимекс» Cinimex Integration Framework предназначена для создания интеграционных приложений, автоматизирующих процессы обмена электронными документами (ЭД) между автоматизированными системами.

В частности, к функциональным возможностям программы относятся: реализация транспортных протоколов обмена данными, преобразование данных протоколов и форматов ЭД (XML, JSON, CSV и других текстовых, двоичных и отраслевых форматов). Также Cinimex Integration Framework позволяет управлять процессом обработки электронного документооборота (маршрутизация, рассылка, фильтрация, агрегация, обогащение и произвольная алгоритмическая обработка), обеспечивает мониторинг здоровья и производительности процессов обмена ЭД, журналирование событий аудита и обработки ЭД, управление процессами сохранения ЭД в системах управления базами данных.

Специалисты компании «Синимекс» реализовали данное ПО на основе опыта, полученного при использовании различных фреймворков с открытым исходным кодом в проектах для заказчиков. В качестве языка программирования разработчики использовали Java.

Разработка Cinimex Integration Framework велась в соответствии со всеми требованиями включения ПО в реестр. Так, ПО должно быть разработано российской компанией с исключительными правами на составное произведение из лицензированных компонентов с исходными кодами и правом на модификацию и распространение; заимствования открытых (open-source) компонентов; и собственных разработок. Не менее важным условием включения в реестр являются технологическая независимость ПО (наличие полных исходных кодов в России, локальной инфраструктуры разработки и сборки, локальных специалистов, R&D и технической поддержки) и защита информации (контроль утечек данных, устойчивости к взломам, возможность доработки и сертификация продуктов по требованиям ФСТЭК, ФСБ и др.)

«Включение Cinimex Integration Framework в реестр отечественного ПО открывает перед нами и нашими постоянными заказчиками новые возможности, и, одновременно, расширяет спектр потенциальных клиентов. Финансовые организации и банки, нефтегазовый сектор, промышленность и телекоммуникации, все чаще смотрят в сторону импортозамещения, а разработанное нами решение позволяет отвечать возникающим потребностям рынка ИТ-услуг», – сказал генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулев.



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