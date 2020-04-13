«Автоматика» поставила более 7 тыс. навигационно-криптографических модулей тахографов

С начала 2020 г. концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» поставил более 7 тыс. навигационно-криптографических модулей (НКМ) тахографов в интересах крупнейших отечественных компаний-производителей.

Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство блок СКЗИ тахографа (НКМ) является компонентом тахографа, предназначенным для проведения процедур аутентификации объекта и обеспечения защиты информации, обрабатываемой и хранимой в тахографе в соответствии с законодательством России. Устройство представляет собой средство защиты информации класса КС3 и способно противостоять соответствующим кибератакам. С помощью НКМ версии 2.11 повышается безопасность автотранспортных перевозок и обеспечивается контроль режима эксплуатации транспортного средства.

«Концерн "Автоматика" вышел на рынок навигационно-криптографических модулей тахографа в 2019 г., но уже является одним из лидеров направления. Мы отмечаем большой интерес со стороны заказчиков к нашей продукции, и даже в период непростой эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, поставки продолжаются. Концерн планирует поставить еще не менее 50 тыс. НКМ до конца года», – сказал генеральный директор концерна Владимир Кабанов.

Концерн «Автоматика» внесен в базу Росавтотранса как производитель навигационно-криптографических модулей тахографа с версией программного обеспечения 2.11. Данное устройство стало еще одним продуктом, реализуемым концерном «Автоматика» в рамках стартовавшей в 2018 г. программы диверсификации.