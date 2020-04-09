В России создан консорциум производителей вычислительной техники

Российские компании, разработчики и производители вычислительной техники объявили о создании АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») при поддержке министерства промышленности и торговли России.

Деятельность АНО «ВТ» будет направлена на развитие отрасли, формирование условий для становления национальных чемпионов - компаний, которые уже смогли доказать в реальных рыночных условиях умение самостоятельно создавать конкурентоспособные продукты и представлять страну на глобальном уровне. Кроме того в задачи консорциума будут входить вопросы защиты интересов отечественных разработчиков вычислительной техники и формирование условий, способствующих увеличению их доли рынка и развитию отрасли в целом, что отвечает реализации Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года.

Учредителями новой организации стали ПК «Аквариус», «Деловой офис» (iRU), «Депо Электроникс», «КНС ГРУПП» (YADRO), «Крафтвей корпорэйшн ПЛС», «Национальные технологии» (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех). Компании «Элемент» и «Булат» (также входит в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех) поддержали идею создания АНО «ВТ» и в ближайшее время войдут в состав учредителей.

Генеральный директор АНО «ВТ» Светлана Легостаева отметила: «Создание консорциума стало важным шагом для формирования отраслевых объединений радиоэлектронной отрасли, способствующих выстраиванию эффективного взаимодействия между государством, бизнес-сообществом, крупными заказчиками, институтами развития и научно-образовательными организациями».

Василий Шпак, директор департамента радиоэлектронной промышленности министерства промышленности и торговли России, отметил: «Мы приветствуем объединение усилий ведущих технологических компаний страны, направленное на совместное развитие отрасли вычислительной техники. Уверен, что это позволит усилить позиции компаний-лидеров на отечественном рынке в условиях свободной конкуренции с иностранными производителями и будет способствовать формированию национальных технологических чемпионов».