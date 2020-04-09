Опыт DataDome стал частью новых национальных стандартов для ЦОД

Росстандарт опубликовал два новых ГОСТа, определяющих стадии создания и процедуры эксплуатации инженерной инфраструктуры дата-центров на территории Российской Федерации. Новые стандарты начнут действовать с 1 августа 2020 года. В рабочей группе по созданию новых ГОСТ активное участие принял генеральный директор компании DataDome – Андрей Павлов.

Росстандарт утвердил два национальных стандарта в области создания и эксплуатации ЦОД: ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» и ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация». Первый из них регулирует стадии создания инженерной инфраструктуры ЦОД, этапы внутри стадий и содержание работ на каждом этапе. Второй ГОСТ определяет требования к организации эксплуатации инженерных систем ЦОД с целью обеспечения надлежащего качества их функционирования и предоставления потребителям услуг инженерной инфраструктуры ЦОД приемлемого качества. В нормативы ГОСТа также внесены общие вопросы эксплуатации ЦОДов – от обеспечения чистоты и порядка до гарантирования безопасности объекта. Приведены требования по охране труда и защите информации, ресурсному обеспечению, кадровым, финансовым и другим вопросам.

Разработчиком стандартов выступила Ассоциация участников отрасли ЦОД. Эксперты интегратора инженерных систем DataDome вошли в состав рабочих групп Ассоциации по разработке стандартов.

Андрей Павлов, генеральный директор DataDome, отметил: «За более, чем 15 лет работы DataDome в отрасли ЦОД, нам удалось накопить высокий уровень экспертизы в работе с дата-центрами от начальных стадий проектирования, до сервисного обслуживания. На основании этого опыта в процессе создания ГОСТа мы вносили уточнения в перечень процедур создания ЦОД, а также детализировали те из них, которые отличаются от стандартных процедур капитального строительства. Принятые сегодня новые ГОСТ позволят систематизировать и классифицировать подзадачи для дальнейшего процесса разработки новых ГОСТов в отрасли ЦОД, а также позволят заказчику и подрядчику строительства ЦОД разговаривать на одном языке при разработке технического задания на создание нового объекта и подробно описывать весь перечень необходимых взаимодействий».

Действие стандартов распространяется на ЦОДы любого назначения любых организаций, действующих на территории Российской Федерации: организации, деятельность которых связана с предоставлением услуг по эксплуатации центров обработки данных; поставщики услуг ЦОД и/или продукции, используемой при эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД; организации, пользующиеся услугами центров обработки данных; подразделения организаций, несущие ответственность за эксплуатацию собственных центров обработки данных; в качестве основы для проведения независимой оценки и аттестации услуг и качества функционирования инженерной инфраструктуры ЦОД.

Разработка стандартов, а также проведение процедур их утверждения заняли несколько лет. При работе над документами был учтен опыт и наработки не только в сфере ЦОД, но и в смежных областях. Разработка стандартов велась за счет собственных средств Ассоциации.

Выпущенные стандарты должны стать основой для формирования системы нормативных документов, описывающих и систематизирующих весь спектр задач, характерных для отрасли. В План национальной стандартизации на 2020 год по Техническому комитету «Центры обработки данных» включена задача разработки и утверждения национального стандарта «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Классификация», который определит структуру услуг ЦОД, перечень значимых показателей ЦОД, установит классификацию ЦОД по различным типам и классам.

Стандарты опубликованы на официальном портале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).