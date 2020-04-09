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ИИ-платформа Naumen Erudite вошла в реестр отечественного ПО

ПО Софт ИТ в госсекторе

Минкомсвязи России включило в единый реестр российского программного обеспечения решение Naumen Erudite, разработанное компанией Naumen. Платформа позволяет использовать технологии искусственного интеллекта для создания диалоговых роботов и внедрения их в клиентский сервис организаций.

Naumen Erudite содержит движок для обработки естественного языка и набор инструментов, необходимых для реализации всех стадий проекта роботизации. Интерфейсы платформы позволяют размечать данные, обучать робота поиску и интерпретации в живой речи собеседника намерений и фактов, проектировать сценарии обслуживания, отслеживать эффективность и контролировать качество его работы. При этом управление роботом возможно без навыков программирования, что повышает доступность ИИ-технологий для заказчика.

Благодаря алгоритмам машинного и глубинного обучения роботы на платформе Naumen Erudite могут свободно ориентироваться в сотнях тематик, классифицировать обращения в контактный центр или службу поддержки, самостоятельно обслуживать вызовы и чаты с клиентами, а также достигать высокой конверсии при исходящих звонках. Сегодня роботы Naumen способны работать в 11 популярных каналах дистанционного обслуживания, среди которых социальные сети и мессенджеры.

«В разработке Naumen Erudite мы ориентируемся на один из ключевых трендов в применении интеллектуальных технологий, чрезвычайно актуальный и для госсектора: внедрение ИИ в типовые бизнес-процессы, благодаря которому компании могут переключить живых сотрудников с рутинных задач на более сложные и оптимизировать сервисные расходы, — отметил Андрей Зайцев, руководитель департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen. — От подобных преобразований выигрывают и клиенты: часть вопросов поможет решить робот, которого не придется долго ждать на линии или в чате, а к решению сложных кейсов быстрее подключится оператор».

Сегодня роботы на платформе Naumen Erudite определяют тематику обращений и отслеживают посылки в центре поддержки клиентов «Почты России», помогают жителям столицы найти и вернуть эвакуированную машину через городской контакт-центр ДИТ Москвы, консультируют клиентов «ОТП банка» и Промсвязьбанка, общаются с должниками в Мосэнергосбыте и принимают показания счетчиков во многих крупных энергосбытовых компаниях.

Напомним, что в реестр отечественного ПО входят 12 программных продуктов Naumen в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.

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