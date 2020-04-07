TrueConf и RND SOFT запустили в Ростовской области платформу для обращения в МФЦ из дома

TrueConf и RND SOFT создали «Правовую помощь онлайн» — совместное решение, которое позволит гражданам Российской Федерации удаленно обращаться в многофункциональные центры. Сервис призван упростить консультации в условиях эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Решение будет особенно полезно для жителей из отдаленных муниципальных образований.

Чтобы получить удаленную консультацию, пользователю достаточно авторизоваться в сервисе «Правовая помощь онлайн» через портал Госуслуг. После этого выбрать тему консультации, заполнить информацию по своему вопросу и указать удобное время сеанса из доступного в расписании. Заявка будет обработана сотрудниками МФЦ, а представитель ответственного ведомства подготовит необходимые материалы для исчерпывающего ответа. В назначенное время пройдет консультация в режиме высококачественной видеоконференцсвязи TrueConf с представителем органа власти.

Решение получило признание и благодарность председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, и начало внедряться в других субъектах страны. Благодаря этому сервису, МФЦ Ростовской области занял первое место в номинации «Народное признание» Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ‑IT.2019», а также стало одним из проектов-победителей всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший проект МФЦ».