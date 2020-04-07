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Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Глонасс-М»

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Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» создал устройство для защиты данных космического аппарата «Глонасс-М», который был запущен в марте 2020 г. с космодрома Плесецк. Комплекс шифрования обеспечивает безопасность и надежность передачи данных по радиоканалу «земля-космос».

Программно-аппаратный комплекс в составе космического аппарата обеспечивает шифрование и декодирование информации. Соответствующая аппаратура также установлена на наземных станциях управления, пунктах приема-передачи и обработки данных.

«Наше оборудование в комплексе с другими передовыми отечественными разработками позволяет надежно защитить данные, передаваемые на космические аппараты с Земли, и не допустить перехвата управления космическим аппаратом. Комплекс шифрования универсален и может быть адаптирован под нужды заказчиков из различных областей. Разработка концерна является полностью отечественной, что гарантирует отсутствие "закладок" и иных недокументированных функций», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

На сегодняшний день комплексами для криптографической защиты информации, разработанными концерном «Автоматика», оснащен целый ряд различных космических аппаратов. Так, аналогичной системой оборудован запущенный 20 февраля космический аппарат «Меридиан». Кроме того, концерн создает комплексы контрольно-измерительного и контрольно-проверочного оборудования, обеспечивающие наземные испытания бортовой аппаратуры.

Напомним, что 16 марта 2020 г. с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Отечественный спутник был успешно выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова. На сегодняшний день все бортовые системы «Глонасс-М» функционируют в штатном режиме.

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