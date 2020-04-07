Филиал ОТР заработал в Самаре

ОТР («Организационно-технологические решения») открыли еще один филиал, на этот раз – в Самаре. Он стал 21 по счету офисом ИТ-компании и вторым новым региональным подразделением, заработавшим в 2020 г.

Самарский филиал ОТР создан в рамках стратегии развития бизнеса, а также для обеспечения эффективной поддержки текущим ИТ-проектам – как федерального масштаба, так и местным, которые ИТ-компания реализует для региональных государственных и бизнес-структур.

Офис ОТР в Самаре будет заниматься цифровизацией деятельности госорганов и бизнеса, в том числе проектами в области импортозамещения. Здесь ОТР задействует собственную ИТ-платформу ОПОРА, объединяющую среду разработки, интеграционную шину, а также готовые модули для замещения иностранных приложений.

«Региональные офисы позволяют нам по максимуму задействовать потенциал местных ИТ-специалистов, в том числе молодые кадры, – сказал технический директор ОТР Анатолий Безрядин. – Самарский филиал, в этом плане может рассчитывать на выпускников 12 местных вузов и семь сузов, обучающих ИТ-специальностям. Учебные заведения ежегодно готовят порядка 1,7 тыс. специалистов. Наиболее талантливых мы будем привлекать к реализации наших проектов. И здесь потребуется не только высокая квалификация, но и чувство ответственности, поскольку речь идет о госуслугах, инновационных сервисах для населения и об автоматизации деятельности крупных коммерческих организаций».