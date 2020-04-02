Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе

Российские эксперты из Технического комитета «Кибер-физические системы», созданного на базе Российской венчурной компании (РВК), станут соредакторами международного стандарта, который определит лучшие практики использования городских центров реагирования на чрезвычайные ситуации. Помимо России, в число авторов документа вошли Китай, Южная Корея, Великобритания, Германия и Австралия.

Новый стандарт разрабатывается в рамках комитета по технологиям умного города при Международной электротехнической комиссии (МЭК, IEC). Решение о включении России в число соредакторов было принято по итогам голосования стран-членов комитета, которое завершилось в конце марта.

Проект международного стандарта SyC SmartCities/123/NP «Use case collection and analysis: intelligent operations center for smart cities» будет сфокусирован на сборе и анализе практических примеров использования ситуационных центров реагирования на чрезвычайные ситуации и интеллектуальных городских операционных центров. Такая информация будет полезна для органов власти, поставщиков решений, коммунальных служб и других заинтересованных сторон. Собранные примеры станут основой для разработки последующих документов в области технологий интеллектуального анализа систем умного города.

«Ситуация с пандемией коронавируса еще раз показала, что решить комплексные задачи городского управления исключительно управленческими или исключительно технологическими мерами невозможно. В этом плане современные подходы международной стандартизации, которые агрегируют все составляющие воедино, становятся особенно востребованными», — отметил руководитель программ РВК, председатель Технического комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

Особый интерес сегодня могут представлять как российские, так и международные управленческие и технологические практики в области борьбы с техногенными катастрофами, а также непредвиденными социальными потрясениями, включая пандемию коронавируса COVID-19. К примеру, по инициативе российских экспертов в международный стандарт могут быть включены типовые примеры работы с аналитическими системами в нашей стране, включая системы интеллектуального видеонаблюдения, а также ситуативные информационные сервисы – такие как «индекс самоизоляции» компании «Яндекс».

«Сегодня для эффективного реагирования на кризисы необходим переход на цифровые технологии, в том числе в сфере государственного и муниципального управления. Отечественные предприятия уже внедряют такие решения не только в российских регионах, но и за рубежом. Унификация стандартов позволит ситуационным центрам по всему миру работать по единым принципам, что даст возможность совместно реагировать на глобальные вызовы. Кроме того, благодаря обмену опытом и стандартизации повысится эффективность механизмов мониторинга, анализа, оценки, прогнозирования и моделирования комплексных сценариев развития ситуации», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» Сергей Валуев.

«Включение отечественной специфики в международные стандарты упростит дальнейшее тиражирование и интеграцию российских решений в области умных городов за рубежом, — сказал заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев. — Мы ожидаем, что на площадке Технического комитета "Кибер-физические системы" в сотрудничестве с другими отраслевыми техническим комитетами по стандартизации будет осуществлена сборка лучших российских и международных практик. Уже сейчас мультидисциплинарный опыт может быть использован при построении региональных систем интеллектуальной аналитики и формирования полноценных цифровых регионов, обеспечивающих комфорт и безопасность граждан».

Решением профильного комитета МЭК российские эксперты также выступят соредакторами международного стандарта SyC SmartCities/124/NP «Use Case Collection and Analysis: Water Systems in Smart Cities». Он призван проанализировать примеры использования систем водоснабжения в умных городах.

Технический комитет «Кибер-физические системы» обеспечит интеграцию предложений российских экспертов в международные документы. Первая официальная онлайн-встреча соредакторов документов состоится весной 2020 г., утверждение документов ожидается в 2021 г.