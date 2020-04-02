«Альтаир» дистанционно готовит школьников к городским проектным конференциям

Детский технопарк РТУ МИРЭА «Альтаир» предлагает школьникам дистанционную подготовку к участию в финале городских проектных конференций.

В виртуальных «стенах» детского технопарка РТУ МИРЭА «Альтаир» школьники работают над индивидуальными проектами, которые затем будут представлять на профильных соревнованиях. В их числе — Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ, городские конференции «Инженеры будущего», «Наука для жизни», «Старт в медицину» и другие. Финалы этих научных состязаний состоятся уже в апреле.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией большинство городских проектных конференций пройдёт в дистанционном формате. Это достаточно серьезный вызов для школьников, поэтому руководством университета было принято решение о поддержке ребят, которые выполнили проекты на площадке нашего детского технопарка «Альтаир». Уже сегодня более 500 школьников, вышедших в городские финала различных конференций, обучаются в закрытых группах социальной сети «Вконтакте». Там они могут ознакомиться в видеоинструкциями, разработанными для них преподавателями, задать вопросы наставникам, получить рекомендации по доработке своих проектов и выступлений, а также отрепетировать будущую защиту. Мы уверены, что это позволит ребятам достойно выступить и представить проекты, созданные в стенах детского технопарка», - отметила начальник управления по работе с абитуриентами МИРЭА - Российского технологического университета Вера Рогова.

РТУ МИРЭА стал одним из первых вузов, кто перевел учащихся, в том числе и слушателей детского технопарка «Альтаир», в дистанционный формат на площадке «ВКонтакте». Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Mail.ru Group, которая является официальным партнером технопарка и владельцем данной социальной сети. Теперь ребята не только продолжают ранее начатое обучение, но и с успехом готовятся к соревнованиям, не выходя из дома.

Порядок проведения второго этапа конференций в этом году также изменился. Школьникам необходимо предоставить экспертам ссылку на видеофайл защиты работы, отвечающий определённым требованиям. Свои работы на суд экспертов соревнований ребята представят буквально на днях.

«Детские технопарки Москвы делают все возможное, чтобы их слушатели во время внеплановых «каникул» продолжали обучение по уже начатым программам. Для этого используются все современные средства и технические возможности – группы «Вконтакте», скайп, платформы Zoom, MyOwnConference и другие. Помимо продолжения уже начатых курсов, ряд детских технопарков – в частности, «Траектория взлета» и «На Зорге» – организуют онлайн-курсы «с нуля» для новых слушателей. Кроме того, зеленоградский «Смарт-парк» проводит подготовку своих слушателей к городскому предпрофессиональному экзамену в формате дистанционных консультаций, а теперь и детский технопарк РТУ МИРЭА «Альтаир» помогает школьникам готовиться к целому ряду профильных соревнований. И его слушатели уже одерживают первые победы – значит, такой формат не менее эффективен, чем непосредственное взаимодействие в офлайн», - сказала заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая.