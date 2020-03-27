В феврале фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в пять раз

Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП) сообщил значительном росте темпов регистрации фармацевтических и медицинских организаций в системе МДЛП.

С начала 2020 года к системе МДЛП подключились 9 691 участников оборота лекарств, рост составил 21%.

На сегодня в системе МДЛП зарегистрировано более 56 000 организаций с лицензией на медицинскую или фармацевтическую деятельность, в том числе более 14 000 аптек, во всех регионах России.

Средний темп регистрации в системе МДЛП – от 200 до 500 организаций в неделю. По мере приближения даты обязательной маркировки лекарств темпы растут. В феврале 2020 года ЦРПТ зафиксировал пятикратный скачок регистраций – до 2000 тысяч организаций в неделю.

«Сейчас мы совместно с Росздравнадзором активно работаем над подключением к системе медучреждений», – сказал Сергей Холкин, руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ.