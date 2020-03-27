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«Росэлектроника» создала систему оповещения об опасности для ремонтных бригад на железной дороге

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал систему оповещения для повышения безопасности регламентных работ на железнодорожных путях. Система заблаговременно предупреждает ремонтные бригады о приближении поезда. Опытный образец устройства уже прошел испытания на одной из станций Приволжской железной дороги.

Разработка состоит из электронных блоков, которые устанавливаются на локомотивах и дефектоскопических тележках ремонтных бригад и при сближении объектов оповещают машиниста поезда, а также сотрудников, работающих на путях.

«Система позволит повысить безопасность в ходе проведения железнодорожных регламентных работ. Потребность в такой аппаратуре только на Приволжской железной дороге составляет от 3 до 5 тыс. комплектов. На данный момент создан опытный образец системы, испытания успешно прошли на станции "Волгоград-2". Отечественных аналогов у нее нет. В изделии применяются исключительно российские электронные компоненты», ⎼ сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

В составе «Ростеха» разработку систем оповещения осуществляет дочернее предприятие холдинга «Росэлектроника» – завод «Метеор» – совместно с Волгоградским государственным техническим университетом.

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