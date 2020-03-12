«Вега» представила беспилотник для мониторинга ЛЭП

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил министру энергетики Александру Новаку автоматизированный беспилотный летательный комплекс для мониторинга состояния линий электропередач.

Благодаря разработанному концерном «Вега» программному обеспечению, комплекс может работать в автономном режиме без участия оператора. Дрон следует по заданному маршруту и самостоятельно определяет ракурс для фото- и видеосъемки. Система определяет наличие провисания проводов, повреждение их изоляции, фиксирует нахождение в охранной зоне посторонних объектов, которые могут повлиять на работу ЛЭП.

Встроенный модуль ориентирования по системам спутниковой навигации и отдельно вынесенная посадочная камера позволяют беспилотнику совершить точную посадку на зарядную станцию для подзарядки, передачи собранных данных и получения дальнейшего маршрута полета.

«Созданная в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" автоматизированная система мониторинга позволяет минимизировать отключения ЛЭП для плановых проверок и текущего ремонта. Дроны работают в любую погоду и в круглосуточном режиме, что, в свою очередь, дает возможность оперативного реагирования в нештатных ситуациях», – отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности концерна «Вега» Сергей Калмыков.

БПЛА сделан из композитных материалов, может работать при температурах от –30 до +60 градусов при дожде, сильном ветре и в снегопад. В состав комплекса входят тепловизор и цифровая камера видимого диапазона, а также гироскопический стабилизатор, который обеспечивает точность изображения.