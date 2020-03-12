Simetra разработала цифровую платформу для управления транспортными системами

Simetra (до 2019 г. «А+С Транспроект») представила цифровую многофункциональную платформу RITM³ (Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements) для решения ряда задач по планированию и моделированию в сфере интеллектуальных транспортных систем городов и регионов. Решение помогает аккумулировать транспортные данные из разных источников, в том числе в режиме реального времени, проводить их анализ и визуализацию, прогнозировать транспортные потоки и принимать решения для улучшения обстановки на дорогах. Платформа включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи.

RITM³ представляет собой систему для интеграции и взаимодействия со всеми интеллектуальными транспортными сервисами города и состоит из четырех основных модулей: «Мониторинг и диспетчеризация подвижного состава», «Цифровая ПКРТИ и КСОДД-онлайн», «Моделирование транспортных потоков» и «Ситуационный центр». Платформа поддерживает интеграцию с различными решениями в области АСУДД и контроля оплаты проезда.

«Платформа RITM³ представлена в Челябинске в ходе совещания, посвященного разработке документов транспортного планирования регионов и городских агломераций в рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” (БКАД). Разработка заинтересовала участников как из регионов, так и из федеральных ведомств: в России есть реальная потребность в отечественном продукте для транспортного моделирования и планирования. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Администрацией Челябинска: ранее Simetra уже разработала для города комплексную схему организации дорожного движения, с использованием модулей RITM³. Программа отлично показала себя и теперь будет выведена на рынок транспортных интеллектуальных систем», – сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

Ключевой модуль продукта «Ситуационный центр» предназначен для анализа текущей транспортной ситуации и получения достоверных прогнозов по ее развитию, а также представления информации лицам, принимающим решение, в удобной и наглядной форме (в виде сводных показателей – KPI города). Решение предоставляет властям города инструмент поддержки принятия решений по управлению дорожным движением и объектами дорожно-транспортной инфраструктуры.

Модуль «Мониторинг и диспетчеризация подвижного состава» автоматизирует планирование, организацию и контроль работы различных видов транспортных средств: от общественного транспорта и такси до парконов и техники коммунальных служб. С его помощью можно формировать план-графики работы, создавать путевые листы или проводить мониторинг выполнения заданий водителями (например, контролировать соблюдение графика движения по определенному маршруту).

Модуль «ГИС и КСОДД-онлайн» предоставляет возможность работать с основными функциями геоинформационных систем, а также специальными объектами – мероприятиями программ ПКРТИ, КСОДД и КСОТ. С его помощью можно создавать мероприятия, разработанные в рамках комплексных схем организации дорожного движения в виде ГИС-объектов: парковок, пешеходных и односторонних улиц, расположения датчиков интенсивности дорожного движения транспорта, светофорных постов, очагов аварийности и отображает их на карте с учетом перспективы и ретроспективы.

Модуль «Моделирование транспортных потоков» позволяет редактировать и визуализировать в интерфейсе цифровой платформы данные транспортных моделей и выполнять отдельные процедуры моделирования. Данные могут быть импортированы как из обособленных файлов, так и из внешних систем, по преднастроенным API.

Отдельные модули RITM³ были разработаны ранее, однако использовались лишь в проектах компании и не были доступны для приобретения. В ноябре 2019 г. в решение были добавлены два новых функциональных модуля: «Реестр маршрутов и остановок общественного транспорта (ОТ)» и «Учет транспортных потоков».

Модуль «Реестр ОТ» предназначен для ведения интерактивных реестров маршрутных сетей и их инфраструктуры в интерфейсе RITM³. В него заносится и добавляется информация об остановках и маршрутах общественного транспорта городов и регионов. С помощью модуля «Реестр ОТ» можно работать с расписаниями, собирать и визуализировать данные и проводить аналитику работы маршрутного пассажирского транспорта.

Модуль «Учет транспортных потоков» позволяет автоматизировать контроль выполнения ручных и полуавтоматических замеров интенсивности, а также процесс обработки данных и интеграции их в транспортную модель.

«RITM³ — полностью российское решение. Его развитие, масштабируемость и техническая поддержка осуществляются абсолютно независимо, в режиме полного цикла. По сути, это первая российская цифровая платформа, в которой можно выполнять весь спектр задач транспортного комплекса. Благодаря своей модульности и масштабируемости, система подходит для использования как коммерческими компаниями — для автоматизации и развития бизнеса, так и городскими муниципалитетами — для повышения качества городской мобильности», — отметил Андрей Прохоров, директор московского филиала Simetra.

Simetra уже использует возможности цифровой платформы при выполнении российских и международных проектов. К примеру, в рамках проекта «Комплексная схема организации дорожного движения города Алматы» была разработана общая концепция развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) с подсистемами автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Все предложения для КСОДД разрабатывались на базе цифровой платформы RITM³ с помощью модуля «ГИС и КСОДД-онлайн», в рабочем пространстве которого проводилось обсуждение предлагаемых решений. После завершения работ городские власти получили не только рабочую документацию, но и статическую транспортную модель и цифровую платформу, с использованием которых они смогут эффективно решать транспортные проблемы своего города.

«RITM³ позволяет также работать с динамической транспортной моделью, которая может помочь в управлении городской мобильностью в режиме реального времени. На сегодняшний день в продукте реализована только часть функций. В ближайшие годы планируется развивать решение и добавлять новые модули с учетом потребности и обратной связи от участников рынка», – отметил Андрей Прохоров.