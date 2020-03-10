«Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники

Российский центр гибкой электроники начал работу в городе Троицке Новой Москвы. Завод открыли председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и мэр Москвы Сергей Собянин.

Российский центр гибкой электроники – контрактная компания в составе группы «ТехноСпарк», входящей в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». Предприятие осуществляет прототипирование и мелкосерийное производство ключевых компонентов для широкого спектра устройств – TFT-матрицы (тонкопленочные транзисторные матрицы) для дисплеев («электронной бумаги», ЖК-экранов, OLED-дисплеев) и сенсоров (биометрических сенсоров, детекторов рентгена и проч.), а также интегральные микросхемы для радиочастотных меток и датчиков.

«Еще несколько лет назад на этом месте было чистое поле. Сегодня мы открываем здесь суперсовременное производство – Российский центр гибкой электроники, продукция которого найдет применение в десятках различных областей: от бытовых приборов до сложнейшей медицинской техники. Правительство Москвы предоставило субсидию на приобретение оборудования для этого производства», – отметил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

На новое производство перенесена и масштабирована технология изготовления гибких органических TFT-матриц на пластиковой подложке, разработанная лабораторией FlexEnable (Великобритания). В течение 2020 года будет завершен трансфер технологии выпуска гибких металлооксидных (или IGZO – Indium Galium Zink Oxide) TFT-матриц и интегральных микросхем от R&D-центров IMEC (Бельгия) и Holst Centre (Нидерланды).

При выходе на проектную мощность объем производства составит около 4 тыс. кв. м TFT матриц в год. В переводе на язык потенциальных применений – это 1,5 млн TFT-матриц для небольших экранов (электронных ценников или смарт-карт) или 100 тыс. TFT-матриц для экранов планшетного размера, или 100 тыс. TFT-матриц для гибких биометрических сенсоров размером с ладонь, или 100 млн пластиковых чипов для RFID-меток.

Согласно исследованию IDTechEx «Printed, Organic & Flexible Electronics Forecasts, Players & Opportunities 2020-2030», рынок печатной, гибкой и органической электроники вырастет $41 млрд в 2020 году до $74 млрд к 2030 году.

«Гибкая электроника – это глобальный тренд и динамично растущий рынок, который, согласно исследованию международных экспертов, в ближайшее десятилетие удвоится и превысит 70 млрд долларов в год. Развитием гибкой электроники занимаются сегодня ведущие технологические державы мира. И благодаря совместному проекту группы «Роснано» и Правительства Москвы по созданию Российского центра гибкой электроники наша страна сегодня вошла в этот клуб. Наша задача - развивать страновые технологические и инженерные, а на следующем шаге и научные компетенции в этой области и интегрироваться в глобальную цепочку поставок. Мы ясно видим рождающийся спрос, за которым к нам уже приходят, и уверены, что сможем создать продукт не только для российского, но и для мирового рынка», — заявил на торжественной церемонии открытия председатель правления УК ««Роснано»» Анатолий Чубайс.

«Российский центр гибкой электроники — первый стартап «ТехноСпарка», ставший заводом. Вместе с действующими здесь высокотехнологичными компаниями по выпуску солнечных крыш, логистических роботов, 3D-печатных эндопротезов, медицинской техники, он формирует производственные цепочки для рынка высоких технологий», - сказал генеральный директор Группы «ТехноСпарк» Денис Ковалевич. По его словам, Российский центр гибкой электроники первоначально намерен работать по модели контрактного R&D над самым широким кругом возможных применений выпускаемой продукции, в том числе и зарубежных заказчиков, но позднее сосредоточится на наиболее маржинальных решениях.