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Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Меридиан»

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Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» создал устройство для защиты данных, передаваемых с Земли на космический аппарат «Меридиан», который был запущен 20 февраля 2020 г. с космодрома Плесецк. Комплекс шифрования обеспечивает безопасную передачу информации по радиоканалу «земля-космос».

Программно-аппаратный комплекс, интегрированный в состав оборудования космического аппарата, обеспечивает шифрование и декодирование данных. Соответствующая аппаратура также установлена на наземных станциях управления, пунктах приема-передачи и обработки данных.

«Установка такого оборудования на космических аппаратах позволяет надежно защитить данные, передаваемые на "Меридиан" с Земли, а также не допустить перехвата управления аппаратом. Разработка является полностью отечественной, что гарантирует отсутствие "закладок" и иных недокументированных функций», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

На сегодняшний день комплексами технических средств криптографической защиты информации, разработанными концерном «Автоматика», оснащены космические аппараты различного назначения. Кроме того, концерн создает комплексы контрольно-измерительного и контрольно-проверочного оборудования, обеспечивающие наземные испытания бортовой аппаратуры перед запуском космического аппарата.

«На протяжении 45 лет концерн "Автоматика" является ведущим разработчиком и производителем средств криптографической защиты информации для космического приборостроения в России. Широкая научная база и компетенции концерна позволяют холдингу создавать новые высокотехнологичные продукты для обеспечения обороноспособности и развития экономики России. Разработки концерна универсальны и могут быть адаптированы под нужды заказчиков из самых разных областей», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Напомним, что 20 февраля 2020 г. с космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан-М». Спутник вместе с разгонным блоком «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя, был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил России.

Аппарат «Меридиан» предназначен для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме.

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