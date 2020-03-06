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«Система-112» в Крыму переведена на Astra Linux

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Astra Linux, российский разработчик операционных систем, сообщает о переводе всей единой дежурно-диспетчерской службы «Системы-112» в Республике Крым на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск». Закупка лицензий производилась по результатам тендера, проводившемся государственным казенным учреждением Республики Крым «Безопасный регион», подведомственной организацией Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, на интернет-портале «Единая информационная система в сфере закупок».

Исполнителем проекта выступила телекоммуникационная компания «Миранда-медиа», поставщик лицензионного отечественного ПО в регионе и партнер ГК Astra Linux. На сегодняшний день более сотни рабочих мест сотрудников «Системы-112» успешно функционируют по всему полуострову под управлением отечественного программного обеспечения Astra Linux Special Edition.

«Система-112» — это единая диспетчерская служба Республики Крым, работающая по принципу «одного окна» и обеспечивающая оперативное реагирование пожарных, спасателей, медиков, полиции или аварийной службы газовой сети на экстренные вызовы населения. При необходимости сотрудники «Системы-112» окажут обратившимся психологическую или консультационную помощь в рамках своей компетенции.

«Сама сфера деятельности экстренной службы определяет требования, предъявляемые к программно-аппаратным решениям, обеспечивающим ее работоспособность. Такие ИТ-инфраструктуры должны иметь высокий уровень отказоустойчивости, функциональности и защищенности, чтобы максимально предотвратить возможность утечки информации и сбоя системы в критических ситуациях. Крымский опыт подтвердил, что операционная система Astra Linux отвечает этим запросам. Республиканский проект стал одним из первых реализованных переходов на отечественное ПО среди российских экстренных служб. Мы считаем его успешным и вполне масштабируемым», – отметил директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

Это уже второй успешный переход организаций Крыма на ПО Astra Linux в рамках национальной программы импортозамещения в сфере ИТ. В 2018 г. в рамках проекта, спроектированного и реализованного компанией «Миранда-медиа» совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, ОС Astra Linux Special Edition была успешно внедрена в 373 учебных учреждениях региона согласно проекту ФИС ФРДО (Федерального реестра сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении). В течение 2019 г. в федеральную информационную систему были внесены еще 50 образовательных учреждений.

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