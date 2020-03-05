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«Лаборатория Касперского» научит российских школьников основам ИБ на «Уроке цифры»

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«Лаборатория Касперского» вновь примет участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» организации «Цифровая экономика». Специально для урока «Безопасность будущего» разработан тренажер, моделирующий ряд ситуаций, в которых дети будут знакомиться с миром информационной безопасности. Уроки с применением этого тренажера будут проходить в российских школах с 10 по 23 марта 2020 г.

Тренажер включает в себя три варианта сценариев с тремя разными героями: биологом, художником и математиком. Школьник может выбрать, за кого из персонажей хочет играть, а затем пройти урок еще раз — за другого героя. Каждому из них нужно достичь определенной цели, а для этого — выполнить ряд действий. При этом задания внутри каждого из сценариев направлены на знакомство с темой кибербезопасности на примере ситуаций, с которыми дети могут столкнуться в том числе и в реальной жизни. После завершения игры школьникам будет предложено пройти финальный тест. Задания, предлагаемые в тренажере, различаются для младшей, средней и старшей школы.

Все материалы урока будут доступны на сайте урокцифры.рф и после 23 марта.

«Мы рады участвовать в столь масштабной инициативе, поскольку таким образом можем рассказать школьникам по всей России о наиболее распространенных угрозах в сети и способах их избежать. В этом году мы хотим обратить внимание детей и подростков на риски, связанные со слабыми паролями, показать, чем может обернуться кража аккаунта, научить их отличать фишинговые сайты от настоящих и не поддаваться на мошенническую рекламу», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете.

«Знание основ информационной безопасности — необходимое условие для комфортной жизни в современном цифровом мире. Наши дети — активные пользователи множества образовательных, коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов, и они должны понимать, как сохранить в безопасности свои личные данные, защитить свои аккаунты в сети, вовремя распознать опасность мошеннических действий. Организуя для школьников "Урок цифры" с "Лабораторией Касперского", мы надеемся, что, во-первых, они приобретут необходимые базовые знания о безопасности в сети, а во-вторых, смогут лучше сориентироваться в цифровых профессиях, связанных с кибербезопасностью. В работе организации "Цифровая экономика" мы уделяем большое внимание теме информационной безопасности во всех ее аспектах, предусмотренных федпроектом "Информационная безопасность", включая решение задачи по сокращению дефицита квалифицированных кадров в этой сфере», — сказал Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Помимо «Лаборатории Касперского», партнерами проекта в 2019/20 учебном году выступают компании «Яндекс», «1С» и Mail.ru Group, а также благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За год дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, больше 14 млн раз.

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