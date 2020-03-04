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Татарстан будет использовать SberCloud для изменения системы госуправления

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Топ-менеджеры Сбербанка и руководство Республики Татарстан обсудили вопросы технологического сотрудничества. На встрече присутствовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Перед началом встречи делегация республики посетила Центр кибербезопасности Сбербанка, где гостям показали, как в режиме реального времени отражаются атаки злоумышленников.

В ходе переговоров обсуждались возможности и перспективы использования SberCloud — новой цифровой платформы Сбербанка — в Татарстане. Делегации республики продемонстрировали ряд решений, работающих на платформе, и рассказали, что таких инструментов, кардинально меняющих работу компании или государственной структуры, может быть множество. Акцент был сделан на работе ИСУ (интеллектуальной системы управления), «Фабрики данных», системы «Навигатор».

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Все компании в мире делятся на продуктоориентированные и клиенториентированные. Мы идем не от продукта, а от клиента. Наша платформа — это первая в мире архитектура, построенная от потребностей клиента. Единица хранения в этой платформе — человек. Благодаря такому подходу происходит революция в мозгах. Сама система приводит сотрудников к клиентоориентированности. У нас есть уникальный шанс рвануть страну вперед».

Рустам Минниханов, президент республики Татарстан, сказал: «Сегодня мы убедились, что нам надо многому учиться, но понимание есть, будем двигаться вперед. Надо на базе Татарстана все эти продукты отработать».

В ходе встречи стороны договорились начать работу по развертыванию платформы SberCloud в Татарстане. Для пилота будет выбрано три-четыре направления. Одно из них — система «Мои субсидии». Предполагается, что благодаря SberCloud их предоставление станет более эффективным и адресным.

Также Герман Греф подарил Рустаму Минниханову новую разработку от компании «Сбердевайсы» Okko Smart Box, тв-приставку с голосовым управлением, которая превращает любой телевизор в умный. Президент Татарстана протестировал новинку и заявил, что республика готова стать ее дилером, предварительно установив голосовое управление на двух языках — русском и татарском.

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