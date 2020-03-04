Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» за пять лет. С момента старта программы в сентябре 2014 г. и до конца 2019 г. участниками курсов по обучению пользователей старшего поколения работе на компьютере и в интернете стали 305380 человек, из них только в 2019 г. — 54404 человека.

Обучение ведется на курсах, которые организуют отделения ПФР, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации. Так, в 2019 г. в отделениях ПФР на всей территории России прошли обучение 47 тыс. человек; на курсах, организованных Министерством социального обеспечения Нижегородской области, — 4570 человек; в собственных офисах «Ростелекома» или на внешних площадках при поддержке компании — 2834 человека.

Программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе по обучению пенсионеров могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает обучение максимально доступным для всех заинтересованных лиц, однако затрудняет получение точных данных о количестве пользователей, прошедших обучение. Для уточнения количества участников проекта были направлены письма на имя глав регионов, официальные ответы об использовании материалов «Азбуки» были получены из 21 региона. Таким образом подтверждены данные о еще 165113 пенсионерах, прошедших обучение по программе «Азбука интернета», например: в Красноярском крае с 2014 по 2019 г. программу освоили 21177 человек. Министерство социальной политики региона организует обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности на базе краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания — всего в 57 учреждениях; в Оренбургской области с 2014 г. компьютерной грамотности обучено 10230 пожилых людей; в Республике Татарстан по программе «Азбука интернета» активно работает региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан. Здесь с 2014 г. компьютер и интернет освоили 19618 человек; в Республике Бурятия обучение ведется в учреждениях среднего профессионального образования. Здесь только в Бурятском лесопромышленном колледже обучение по программе «Азбука интернета» прошли 445 человек; в Тюменской области работает программа «Расширяя горизонты», в которой учтены методические разработки и рекомендации программы «Азбука интернета». По состоянию на 31 июля 2019 г. обучение прошли 105497 человек, в том числе в 2019 г. — 1699 человек. Участники программы «Расширяя горизонты» и жители Тюменской области ежегодно принимают участие в конкурсе «Спасибо интернету»; Архангельская областная научная библиотека имени Н.А.Добролюбова организует школу компьютерной грамотности, в которой за период с 2014 г. прошло 1066 обучающих семинаров, обучено 7616 представителей старшего поколения; в Сахалинской области областная научная библиотека помогла освоить компьютерную грамотность 530 жителям.