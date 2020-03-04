«Билайн» поможет создать умную городскую среду на базе больших данных и ИИ в Ставропольском крае

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и правительство Ставропольского края заключили соглашение о взаимодействии по реализации проектов в области телекоммуникаций на территории Ставропольского края. Соглашение, действительное до 2024 г., включает использование технологий больших данных (Big Data), межмашинного взаимодействия (М2М), облачных технологий, сервисов информационной безопасности, искусственного интеллекта и видеоанализа для развития комфортной и технологичной среды в регионе.

По условиям соглашения, «Билайн» будет участвовать в реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город». Для этого будут задействованы облачные сервисы и обработка данных в ситуационных центрах, системы видеоанализа, а на базе технологии искусственного интеллекта и Big Data компания поможет Ставропольскому краю увеличить туристическую привлекательность и привлечь новых посетителей в регион. Соглашение также предполагает анализ миграции трудового населения и содействие в создании комфортной городской среды.

Отдельными направлениями взаимодействия станут развитие и расширение зоны действия сети на территории региона, обеспечение проводным и мобильным интернетом социально-значимых объектов.

С 2015 по 2020 г. «Билайн» инвестирует в развитие сетевой инфраструктуры на территории Ставропольского края, с учетом планов компании на 2020 г. общая сумма составит более 4 млрд руб. В настоящее время сеть 4G «Билайна», обеспечивающая высокоскоростной интернет, доступна 94% населения Ставропольского края, проживающего в 301 населенном пункте.

Только за последние два года сеть 4G «Билайна» в Ставропольском крае увеличилась в 1,5 раза. В 2020 г. «Билайн» продолжит увеличивать емкость сети и доступность современных цифровых сервисов для жителей региона.

Кроме того, совместно с правительством края оператор будет участвовать в реализации проектов по наблюдению за экологической ситуацией. Планируется создание систем оповещения населения для улучшения качества жизни и обеспечения безопасности населения.

Таким образом, реализация данного соглашения одновременно решает важные задачи региона по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и поддержке социально ориентированных проектов.

Александр Шведов, директор «Вымпелкома» по работе с государственным сектором, сказал: «Мы уверены, что сегодня критически важно не просто внедрять цифровые решения на региональном уровне, важно делать это быстро и комплексно, чтобы обеспечить максимальную экономическую, социальную и управленческую эффективность. Компетенции "Билайна" в использовании возможностей анализа больших данных станут основой для повышения качества жизни и безопасности граждан, решения задач регионального управления и развития коммунальной и городской инфраструктуры и хозяйства».

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, сказал: «Ставропольем взят курс на цифровизацию региона. В том числе, идет внедрение технологий "Умного города". Уже в апреле эти механизмы в полной мере заработают в Железноводске. Также утвержден региональный паспорт проекта по цифровизации других территорий края. "Умный город" повышает эффективность управления городским хозяйством, расширяет возможности граждан влиять на эти процессы – от работы ЖКХ до систем безопасности. В этой работе для нас очень важно расширение сотрудничества с крупными телекоммуникационными компаниями. И с подписанием соглашения мы связываем большие ожидания. Будем их реализовывать на благо всех ставропольцев».