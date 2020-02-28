Ростех примет участие в работе правительства над цифровым развитием страны

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 27 февраля 2020 года подписал распоряжение о новом составе Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. В состав комиссии, в частности, вошел заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров. В госкорпорации он отвечает, в том числе, за работу по развитию цифровой экономики и цифровых технологий.

«Цифровая экономика требует многих преобразований: изменений в государственном регулировании, научной и кадровой поддержки, стимулирования технологического развития и внедрения новых технологий. Федеральные проекты, из которых состоит национальная программа «Цифровая экономика», как раз охватывают эти сферы и нужны для консолидации усилий всех участников процесса. Включение в состав Комиссии представителей со стороны бизнеса – Ростеха, Сбербанка, «Ростелекома» и «Газпромнефти» – будет способствовать увеличению эффективности мер, предпринимаемых правительством с целью ускорения цифрового развития России. Это позволит сконцентрироваться на целях, которые приведут ко скорейшей цифровой трансформации экономики страны», – сообщил Александр Назаров.

Комиссия является координационным органом правительства, образованным для взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации по вопросам развития экосистем цифровой экономики и повышения уровня использования информационных технологий и связи для формирования в стране информационного общества и электронного правительства.