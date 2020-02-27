Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной

Министерство транспорта РФ выработает и закрепит стандарты использования электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ). С этой целью уже запущен пилотный проект при участии сервиса Synerdocs. С февраля по октябрь 2020 года участники грузоперевозок откажутся от бумаги и будут обмениваться перевозочными документами в режиме онлайн.

Минтранс планомерно повышает прозрачность перевозок в стране. Так, в 2019 году ведомство рассказало о разработке суперсервиса «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», а в начале 2020 — го объявило о пилотном проекте по переходу на ЭТрН и ЭПЛ. По мнению представителей Минтранса, эксперимент простимулирует бизнес отказаться от бумаги в грузоперевозках, снимет страхи, связанные с электронным документооборотом (ЭДО), и ускорит запуск суперсервиса.

Суперсервис выступит дополнением к технологии ЭДО и повысит удобство онлайн-оформления и сопровождения грузоперевозок. С функциями операторов ЭДО он конкурировать не будет.

Пилотный проект продлится до 30 октября 2020 года и позволит перевести в электронный вид почти три миллиарда перевозочных документов. Эксперимент пройдет на территории Москвы, Московской, Калужской, Рязанской областей, Татарстана и Краснодарского края. Курирует переход на цифровую модель документооборота межведомственная рабочая группа в составе представителей МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

Обмениваться ЭТрН и ЭПЛ участники эксперимента будут через коммерческие платформы электронного документооборота, в том числе через Synerdocs. Выбор не случаен, так как сервис первым на рынке разработал и внедрил решение по обмену электронными транспортными накладными.

Руководитель бизнес-направления Иван Агапов отметил: «В 2018 году вышло в свет комплексное бизнес-решение Synerdocs «Электронный документооборот в грузоперевозках». Сегодня ЭТрН продуктивно используют грузоотправители, грузополучатели и транспортные компании — FM Logistic, DB Schenker RUSSIA, ПДК, Wildberries и другие крупные поставщики торговых сетей. За это время образованы множество цепочек поставок, запущены перспективные пилотные проекты. Плюс мы продвинулись дальше и первыми протестировали полноценное решение по использованию электронной товарно-транспортной накладной. Формат ЭТрН, разработанный Synerdocs, отвечает требованиям госорганов и удобен для бизнеса. Мы готовы поделиться опытом внедрения со всеми участниками эксперимента. Уверен, что благодаря проекту Минтранса нам совместно с другими операторами ЭДО удастся выработать стандарты использования электронной ТрН, а также договориться по единому формату документа».

Участие в пилотном проекте подтвердили еще два оператора ЭДО — «КОРУС Консалтинг СНГ» и E-COM. Тестировать безбумажные грузоперевозки будут крупнейшие грузоперевозчики и агрегаторы: ГК «Совтрансавто», АПХ «Мираторг», ГК «Деловые линии», FM-Logistic, «Сельта» (перевозчик торговой сети «Магнит»), «Агро-Авто» (перевозчик Х5 Retail Group), XPO Logistics, Яндекс.Такси. Также в эксперименте примут участие клиенты Synerdocs, которые уже внедрили электронную транспортную накладную.

В Минтрансе сказали, что по итогам эксперимента будут сформированы конкретные предложения по изменению нормативно-правовых актов. Также появится дорожная карта по дальнейшему продвижению ЭтРН и ЭПЛ на территории Российской Федерации.

Большие надежды на проект возлагает директор Ассоциации ЦТЛ Антон Замков. Он считает, что «оцифровка транспортных документов на государственном уровне, создание единых стандартов обмена данными между госорганами и бизнесом — масштабные и важнейшие шаги для развития отрасли».