На конференции CNews подписано соглашение, давшее новый старт телемедицине в России

Координационный центр Межправкомиссии по вычислительной технике совместно с Ассоциацией «Национальная база медицинских знаний» будут развивать акселерационные программы для систем поддержки принятия врачебных решений. Созданный для этого Центр апробации и акселерации решений направлен на развитие современной системы здравоохранения в Российской Федерации. Соответствующее соглашение стороны подписали 18 февраля 2020 года на полях конференции «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».

В рамках соглашения запланирована совместная работа в зоне пилотирования решений медицинского искусственного интеллекта в совместной лаборатории международного медицинского кластера и создание платформы структурированного хранения медицинских знаний и единого семантического пространства для медицинского ИИ. Предполагается, что обмен знаниями и компетенциями повысит конкурентоспособность отечественных ИКТ, будет способствовать выводу решений участников НБМЗ на международный рынок.

Артем Крицын, директор Координационного центра Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники: «Международный опыт использования искусственного интеллекта находит все новые области применения, для некоторых сфер такие решения являются наиболее перспективными, способны оптимизировать бизнес-процессы и даже спасти человеческие жизни. Сегодня технологии виртуальной и дополненной реальности широко востребованы в образовательной и практической медицине. Сотрудничество с Национальной базой медицинских знаний позволит использовать многолетний опыт Ассоциации в области ИИ в медицине для создания совместных прикладных и более эффективных программ поддержки экспортного потенциала российских ИКТ-решений, а также позволит более точно спрогнозировать развитие перспективных рынков, для создания технологического преимущества с оглядкой на развитие технологий».

Борис Зингерман, генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний»: «Работа по развитию искусственного интеллекта в медицине в России, как мы видим, переходит в практическую плоскость. На днях Росздравнадзор принял новые критерии отнесения программных продуктов к медицинским изделиям, что дает мощный стимул для отечественных разработчиков. Мы ожидаем всплеска активности на ИТ-рынке, появления новых команд и продуктов. Подписание соглашения с Координационным центром позволяет создать еще одну «точку экспертности», благодаря которой новым технологиям в здравоохранении будет дана быстрая и квалифицированная оценка. А это в свою очередь позволит им успешнее конкурировать на рынках, в том числе и международных».

Координационный центр Межправкомиссии по вычислительной технике и Ассоциация «Национальная база медицинских знаний» договорились совместно развивать акселерационные программы для систем поддержки принятия врачебных решений

Инициатива создания Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) была заявлена как важнейший шаг в реализации стратегической дорожной карты «Искусственный интеллект в медицине. Цифровое здравоохранение», разработанной и принятой в рамках прошедшего 26-28 июня 2018 г. в Москве Всероссийского консилиума заслуженных врачей России. Целями Ассоциации является объединение участников рынка для решения актуальных задач, связанных с созданием и развитием национальных систем поддержки принятия врачебных решений и систем искусственного интеллекта для здравоохранения.

Участниками Ассоциации являются разработчики инновационных продуктов для здравоохранения, медицинские организации, другие участники рынка, а также частные лица.

ФГБУ «Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» является подведомственным учреждением Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Координационный центр Минкомсвязи России осуществляет деятельность, направленную на развитие цифровой экономики и цифрового государственного администрирования, реализует программы международного взаимодействия в сфере информационных технологий, содействует экспорту российских инновационных продуктов, реализует акселерационные программы и инициативы по развитию цифрового предпринимательства.

Цели и задачи Центра — повышение конкурентоспособности отечественных ИКТ, их вывод на международный рынок; содействие в формировании и реализации национальной стратегии в сфере информационной безопасности; помощь в реализации международных программ, направленных на предотвращение киберугроз и киберпреступности, повышение информационной безопасности и развитие безопасной ИКТ-инфраструктуры; развитие ИКТ-сообщества и экосистемы.