В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения

В 2020 году в России будут разработаны первые редакции национальных стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении. Координировать разработку будет Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК 164), созданный на базе РВК.

В соответствии с перспективным планом работы Технического комитета до 2027 года планируется разработать около 50 стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении по отдельным направлениям, включая общие требования и классификацию систем ИИ в клинической медицине, лучевую и функциональную диагностику, системы дистанционного мониторинга, гистологию, системы поддержки принятия врачебных решений, реконструкцию изображений в диагностике и лечении, большие данные в здравоохранении, медицинские системы аналитики и прогнозирования, образовательные программы в здравоохранении.

Редакции первых шести национальных стандартов будут подготовлены уже в 2020 году.

Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клинические испытания.

Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 2. Программа и методика технических испытаний.

Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 3. Применение менеджмента качества к дообучаемым программам. Протокол изменения алгоритма.

Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 4. Оценка и контроль эксплуатационных параметров дообучаемых алгоритмов.

Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 5. Требования к структуре и порядку применения набора данных для обучения и тестирования алгоритмов.

Системы искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 6. Общие требования к эксплуатации.

«Здравоохранение – одна из тех областей, стандартизация технологий искусственного интеллекта в которых наиболее актуальна. Объясняется это, во-первых, опасностью последствий от использования в клинической практике систем ИИ с негарантированным качеством, а во-вторых – высокой технологической зрелостью разработок в этой области. Только у нас в стране насчитывается несколько десятков компаний, предлагающих весьма продвинутые интеллектуальные системы обработки медицинской информации, и отсутствие адекватной нормативной базы является сдерживающим фактором, препятствующим эффективному внедрению этих систем», – сказал председатель Технического комитета «Искусственный интеллект» Сергей Гарбук.

В целях координации работ по унификации и стандартизации требований к системам ИИ в здравоохранении, а также установки сертификационных требований к медицинским изделиям, приказом Росстандарта в составе ТК 164 создан подкомитет «Искусственный интеллект в здравоохранении» (ПК01/ТК164). Подкомитет образован на базе Центра диагностики и телемедицины. Его возглавил главный внештатный специалист по инструментальной и лучевой диагностике Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России по ЦФО, директор Центра диагностики и телемедицины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Морозов.

«Национальные стандарты будут регулировать ключевые аспекты применения искусственного интеллекта в здравоохранении и его роли в принятии врачебных решений. Без единых нормативно-технических норм, одобренных профессиональным сообществом на условиях консенсуса, практическое внедрение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения невозможно. Подчеркну, что основной акцент в нашей работе будет сделан на практическом здравоохранении. Фармацевтики мы касаться не будем», – отметил Сергей Морозов.

Технический комитет «Искусственный интеллект» создан в 2019 году по инициативе РВК при поддержке Минпромторга РФ и Росстандарта. Работы по стандартизации в области ИИ в ключевых отраслях экономики будут проводиться ТК 164 в соответствии с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Она предусматривает создание единых систем стандартизации и оценки соответствия технологических решений, разработанных на основе искусственного интеллекта, развитие международного сотрудничества по вопросам стандартизации и обеспечение возможности сертификации продукции, созданной на основе ИИ.