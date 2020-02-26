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«Магнит» и ЦРПТ стали стратегическими партнерами

ИТ в госсекторе Ритейл Розница

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», и одна из ведущих розничный сетей в России «Магнит» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере маркировки и прослеживания товаров. Одним из первых проектов сторон будет совместная отработка технологий прослеживания готовой молочной продукции в оптовом и розничном звене.

«Магнит» является крупнейшим ритейлером в стране по числу магазинов и географии их размещения с большим количеством федеральных и региональных поставщиков, это единственный ритейлер, который работает с большинством маркируемых товаров, отмечают в ЦРПТ. Партнеры планируют тестировать весь спектр продукции, в том числе парфюмерию, табак, лекарства, изделия легкой промышленности и обувь.

«Поддержка бизнеса и создание комфортного режима внедрения маркировки – один из стратегических приоритетов ЦРПТ. Для нас соглашение с "Магнитом" важно, как первое стратегическое партнерство в федеральном масштабе. Это уникальная возможность с одним партнером тестировать бизнес-процессы розничной сети, логистической компании, импортера продукции и производителя продуктов питания под собственной торговой маркой», – сказал Дмитрий Алхазов, генеральный директор оператора ЦРПТ.

«Мы готовы к активной совместной работе с ЦРПТ уже сегодня. Участие в проекте позволит "Магниту" получить возможность настроить все процессы оборота маркированных товаров, найти эффективные технические решения и снизить свои операционные риски. Оптимальный функционал мы будем масштабировать на всю сеть и делиться своим опытом с поставщиками и партнерами», – сказала директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнит» Марья Дей.

Компания рассчитывает, что поиск наилучших решений для внедрения маркировки поможет и поставщикам, и сетям максимально гибко интегрировать систему в свои бизнес-процессы и минимизировать расходы, связанные с ее запуском. Покупатели в свою очередь могут быть уверенными, что приобретаемая ими продукция абсолютно легальна и прошла все необходимые этапы проверки.

Тестирование охватит весь спектр операций в системе «Честный знак», включая эмиссию и нанесение кодов, ввод товаров в оборот, прослеживание движения продукции с приемкой-передачей по системе электронного документооборота, и вывод товара из оборота через онлайн-кассы магазинов.

На площадках «Магнита» с привлечением поставщиков будет происходить апробация всех процессов, необходимых оптово-розничному звену и производителям для внедрения цифровой маркировки. Это позволит в короткие сроки адаптировать решения для каждой отрасли и выстроить полную цепочку прослеживания для маркируемых товаров.

Первый совместный проект партнеры начали в феврале 2020 г. с тестирования операций по прослеживанию готовой молочной продукции производителя «Вакинское агро» – одного из участников пилота. Тестирование будет происходить по всей логистической цепочке – от производителя до реализации товара через кассу магазина.

В настоящее время эксперимент по маркировке молочной продукции подходит к концу, после чего отрасль начнет постепенный переход к обязательной маркировке. Молочная продукция – это первый опыт внедрения маркировки пищевых товаров, поэтому ей будет уделено особое внимание.

«Магнит» также содействует в наполнении Национального каталога товаров — важной составляющей Единой системы цифровой маркировки «Честный знак». В рамках проекта компания предоставляет свою экспертизу и опыт в части сбора и обработки больших массивов данных.

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