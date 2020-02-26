«Кворум. Брокер сообщений» – унифицированная платформа для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и ФОИВ по каналам Банка России

Компания «Кворум» объявила о выпуске нового программного продукта – модуля «Брокер сообщений», который предназначен для организации защищенного электронного обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) по каналам Банка России.

Модуль представляет собой открытую универсальную программную платформу, позволяющую одновременно поддерживать различные виды информационного обмена, которые в итоге сводятся к двум типовым схемам: «Предоставление сведений (или исполнение постановлений) по запросу ФОИВ» и «Передача сведений в адрес ФОИВ по инициативе банка (включая передачу отчётности в адрес ЦБ)».

Примерами схемы первого типа является исполнение таких положений Банка России как «440-П» – запросы и постановления Федеральной налоговой службы или «390-П» – то же от Федеральной таможенной службы). По второму типу взаимодействия реализуются требования положений «311-П» – передача сведений об открытии, закрытии или изменении реквизитов счетов клиентов), «655-П» – передача сведений в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу, указания «4512-У» – передача уполномоченными банками информации органам валютного контроля.

Модуль обеспечивает сквозную автоматизацию процессов обработки входящих и исходящих сообщений на основе набора настраиваемых сценариев, в которых учитывается специфика информационного обмена с различными органами исполнительной власти. Применение такого подхода позволяет подключать новые схемы взаимодействия или изменять состав и порядок обработки сообщений в рамках существующих схем без корректировки программного кода.

Особое внимание уделено организации непрерывного мониторинга за исполнением регламентов взаимодействия в части сроков подготовки ответных сообщений, а также получения извещений и квитанций по итогам их обработки в подразделения ЦБ РФ и в ФОИВ. Информация о фактах отклонения от установленных регламентов или сведения о возникновении нештатных ситуаций автоматически рассылаются пользователям по электронной почте с применением встроенной в модуль системы уведомлений.

Решение полностью соответствует требованиям Банка России к протоколу обмена сообщениями, включая применение алгоритма GZIP для сжатия электронных сообщений и использование СКАД «Сигнатура» в процедурах шифрования и электронной подписи.

«Кворум» – поставщик решений для высокотехнологичной поддержки бизнеса с более чем 25-летним опытом разработки, внедрения и сопровождения высокопроизводительных отказоустойчивых систем автоматизации ключевых бизнес-процессов кредитно-финансовых организаций, госорганов, предприятий телекоммуникационной и нефтяной отраслей. Гибкая компонентная структура, широкая функциональность и полное соответствие федеральным законам, указаниям ЦБ РФ и других регулирующих органов – все это характеризует решения «Кворум».