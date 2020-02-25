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Концерн «Автоматика» предложил решение Московскому Метрополитену

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В ходе совещания с участием представителей ГУП «Московский метрополитен» и концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех, специалисты НИПС, входящего в концерн, презентовали диспетчерский центр управления транспортной безопасностью для московского метрополитена. Эксперты ГУП «Московский метрополитен» проявили высокий интерес к решению Концерна и обсудили возможности его интеграции в создание комплексной системы транспортной безопасности для метро Москвы.

На протяжении трех лет рабочая группа, сформированная для создания и дальнейшего внедрения комплексной системы транспортной безопасности для ГУП «Московский метрополитен», осуществляет поиск и изучение перспективных разработок и исследований по всей стране.

По приглашению НИПС рабочая группа посетила Новосибирскую область и ознакомилась с высокотехнологичными решениями, представленными ведущими инновационными предприятиями области. Изучались наработки и практический опыт в направлениях рентгеновских, лазерных и микроволновых технологий, газоанализаторов для обнаружения взрывчатых, сильнодействующих, отравляющих и радиоактивных веществ, оружия, боеприпасов, взрывных устройств. Также рабочую группу интересовали инновационные и перспективные разработки в области комплексных мер безопасности и диспетчеризации работы комплексной системы транспортной безопасности.

НИПС представило рабочей группе ключевые компетенции предприятия и презентовал информационно-аналитическую систему – диспетчерский центр управления комплексной системой транспортной безопасности. По желанию заказчика решение может быть выполнено на базе отечественной аппаратной платформы «Эльбрус». Представители рабочей группы отметили, что решение представляет практический интерес для деятельности московского метрополитена и наметили шаги по развитию дальнейшего сотрудничества концерна с предприятием.

Планируемый срок серийного производства и внедрения комплексной системы транспортной безопасности в московском метрополитене - 2023 г., при этом на осень 2020 года запланировано создание макетов и демонстрационных образцов по конкретным направлениям системы.

«Концерн «Автоматика», в контуре управления которого находится два десятка передовых предприятий и институтов, готов предложить представителям ГУП «Московский метрополитен» высокотехнологичные решения для обеспечения безопасности населения, удовлетворяющие всем необходимым требованиям, а также выступить в качестве проектного офиса для реализации возможных коопераций научных организаций и производственных предприятий для создания комплексной системы транспортной безопасности для московского метро», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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